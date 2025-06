Empoli-Atalanta pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

* Maggiorate sottoposte a variazioni e a termini e condizioni. Si consiglia di visionare la pagina dell'operatore per ulteriori info.

Pronostico Empoli-Atalanta: confronto quote e il parere dei bookies

A mio giudizio l'Atalanta batterà in trasferta l'Empoli e conquisterà '3 punti' fondamentali per consolidare il proprio piazzamento in zona Champions e insediare Inter e Napoli nella corsa al Tricolore. Andrea Stefanetti

Dopo la bruciante eliminazione rimediata in Champions League, l'Atalanta si prepara ad affrontare l'Empoli nel 26° turno di campionato. Prima di mostrarvi il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, vi propongo leEcco invece le quote di Empoli-Atalanta di diversi operatori:I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta per 3-0 contro l’Udinese mentre gli ospiti dal pareggio interno contro il Cagliari in campionato e dall'eliminazione in Champions per mano del Club Brugge.. La Dea vuole riscattarsi dopo l'eliminazione in Champions League ad opera del Club Brugge. I nerazzurri sono determinati a riprendere con slancio la corsa scudetto, ma l’Empoli darà il massimo per mettere in difficoltà gli avversari davanti al proprio pubblico.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sulla 26esima giornata di Serie A, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Empoli Atalanta? Il parere dei bookies

I padroni di casa, tra le formazioni con meno reti realizzate nel campionato, si troveranno ad affrontare la squadra che vanta il secondo miglior attacco. Secondo le previsioni dei bookmakers, uno dei risultati esatti più probabili è una. La quota più alta per questo esito è offerta da Quigioco, che la propone a 9, mentre Sisal e Betsson si fermano a 8.50.

Empoli Atalanta: i precedenti

Empoli-Atalanta: le probabili formazioni

Le due squadre si sono incontrate 35 volte nel corso della loro storia. Il bilancio complessivo vede 16 vittorie per l'Atalanta, 13 pareggi e 6 successi per l'Empoli. L'ultimo confronto risale a dicembre dello scorso anno, quando l'Atalanta ha prevalso con un 3-2.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida valida per il 26° turno di Serie A:

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi, Grassi, Henderson, Cacace; Esposito, Maleh; Colombo.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; Samardzic, De Ketelaere; Retegui.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Il match tra Empoli e Atalanta sarà trasmesso in diretta su DAZN e sui canali Sky. Gli spettatori potranno seguire l'incontro tramite l'app di DAZN su smart TV o in streaming su PC, smartphone e tablet. Sarà anche possibile seguire la sfida sulle piattaforme Sky Go e NOW TV.