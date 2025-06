CALCIOMERCATO 16 giu 2024 , 21:16 Ultimi aggiornamenti: 16 giu 2024, 21:16

Euro 2024, Austria-Francia è Arnautovic-Thuram: i bookie vedono i gol dei due interisti, ma in quota comanda il "madridista" Mbappé

Tocca alla Francia. La selezione transalpina, tra le grandi favorite dei bookmaker per la vittoria di Euro 2024, a 5, fa il suo esordio lunedì sera contro l'Austria. La nazionale del ct Deschamps vede i tre punti vicini a 1,55 su Better, contro il successo dell'Austria a 5,85. Alta anche la quota del pari, fissata a 4,40. Il Goal prevale a 1,75, mentre il No Goal paga 2 volte la posta. Avanti nettamente l'Over a 1,67, con l'Under alto a 2,10.



MARCATORI - A fronteggiarsi nell'esordio a Euro 2024 saranno anche Marko Arnautovic e Marcus Thuram, compagni di squadra e di reparto all'Inter: l'attaccante francese vede il gol a 2,85, mentre la punta austriaca, reduce da una stagione ricca di guai fisici e non sicuro del posto da titolare, è proposto marcatore a quota 5. Attenzione anche a Olivier Giroud, che ha salutato il Milan e l'Italia poche settimane fa: un suo gol all'Austria è proposto a 2,50. A comandare la lavagna dei bomber è però Kylian Mbappé, che dopo gli Europei e le vacanze si unirà al Real Madrid: per lui un sigillo nella gara di lunedì è visto a 1,90.