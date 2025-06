Euro 2024, flop Leao all'esordio: i bookmaker lanciano il derby con Calhanoglu per il riscatto, Portogallo e Turchia si giocano il primo posto

per il primato. Nella gara in programma sabato pomeriggio a Dortmund, in ballo non solo l'accesso agli ottavi di finale di, ma soprattutto il primo posto del Gruppo F, dopo i successi di entrambe nei rispettivi esordi. Fra i lusitani occhi puntati su Leao, in cerca di riscatto dopo la prestazione deludente contro la Repubblica Ceca. Il milanista è comunque in gioco per la conferma da titolare e la sua marcatura paga 2,80 . Duello dal sapore di derby con l'interista Calhanoglu, il cui nome nel tabellino è offerto a 5 come l'attaccante juventino Yildiz. Icontinuano a mostrare la forza dell'eterno Cristiano Ronaldo, in gol a 1,65, che punta ad andare a segno nel sesto Europeo consecutivo.Gli uomini di Martinez partono favoriti anche in ottica risultato finale: la vittoria portoghese è infatti proposta a 1,61, contro 5,75 dei ragazzi di Montella e il pareggio che vale 4,20 volte la posta. L'Over, a 1,68, è in vantaggio sull'Under, indicato a 2,14. Fra i risultati esatti in pole in lavagna l'1-1, seguito dallo 0-1 e dallo 0-2 per per CR7 e compagni, offerti a 7,75. Se il successo turco per 1-0 paga 14, l'1-3 portoghese – esito dell'ultimo confronto diretto proprio durante le qualificazioni a Euro 2024 – vale 12 volte la giocata.