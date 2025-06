CALCIOMERCATO 14 giu 2024 , 21:10 Ultimi aggiornamenti: 14 giu 2024, 21:10

Euro 2024, gli occhi delle big su Kvara: e i bookmaker “scaldano" le quote sull'addio

La prima volta in una grande competizione. La Georgia si presenta a Euro2024 da totale outsider ma volenterosa di stupire soprattutto grazie al suo giocatore più rappresentativo, Kvicha Kvaratshkelia. Il calciatore in forza al Napoli è uno dei giocatori più attesi dell’intera competizione e per i bookmaker è possibile una cessione entro il prossimo 31 agosto, offerta a 3 dagli esperti Goldbet, quota che sale leggermente, a 3,50, per i betting analyst, per una vetrina che potrebbe portarlo lontano dal club campano dopo solo due stagioni.