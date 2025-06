CALCIOMERCATO 18 giu 2024 , 18:43 Ultimi aggiornamenti: 18 giu 2024, 18:43

Euro 2024, i bookmaker lanciano la Germania a punteggio pieno: contro l'Ungheria Fullkrug e Havertz comandano le quote-gol

La Germania torna in campo nella seconda giornata del girone di Euro 2024. Dopo il 5-1 alla Scozia, arriva l’Ungheria, nazionale scomoda negli ultimi anni, capace di ottenere due pari e una vittoria negli ultimi tre incroci con i tedeschi. Ma per gli esperti il successo dei padroni di casa viaggia rasoterra tra 1,25 e 1,27, mentre il colpo della squadra di Marco Rossi, reduce dal ko con la Svizzera, oscilla tra 11 e 11,50. Il pareggio, risultato con cui si concluse la gara del girone di Euro 2020, si gioca a 6,25. All’esordio la Germania ha subito mostrato tutto il suo potenziale offensivo: i bookie si aspettano ancora tante reti e propongono a 1,55 il segno Over, in netto vantaggio sull’Under (2,35). Tra i marcatori spicca chi già è andato a segno nel 5-1 alla Scozia: Niclas Fullkrug comanda a 2,25, poi Kai Havertz a 2,30, mentre pagano 2,75 Jamal Musiala e Florian Wirtz. Per la difesa tedesca il pericolo numero uno è Barnabas Varga, offerto a 5,50 e già in rete nel primo match contro la Svizzera.