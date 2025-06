CALCIOMERCATO 12 lug 2024 , 15:36 Ultimi aggiornamenti: 26 giu 2025, 13:10

Euro 2024: Inghilterra per cancellare Wembley, ma le quote incoronano la Spagna di Yamal

L’ultimo atto di Euro 2024 è alle porte, con Spagna e Inghilterra pronte a giocarsi la gloria nella finale in programma domenica sera a Berlino. Da una parte i Tre Leoni, a caccia del primo titolo europeo dopo quello sfumato nel 2021 a Wembley contro l’Italia; dall'altro le Furie Rosse che, in caso di successo, diventerebbero la prima nazionale con quattro coppe in bacheca. Gli esperti puntano sul gioco espresso fin qui dagli spagnoli, offerti vincenti a 2,45 e capaci di eliminare due big come Germania e Francia. Si sale a 3,55 per il trionfo inglese nei novanta minuti, mentre il pareggio (e quindi i supplementari) è in lavagna a 2,85; l’ipotesi vittoria ai calci di rigore della Spagna, invece, si gioca a 8,00 mentre per l’Inghilterra a 8,50. Nell’antepost (che tiene conto anche di eventuali supplementari e rigori) sempre iberici avanti 1,68 a 2,15. Le quote sembrano rispecchiare le sensazioni degli scommettitori: il 39% ha scelto l’«1», il 34% il pareggio, mentre il 27% punta sull’Inghilterra.



Non è stato un Europeo spettacolare, specie con l’Inghilterra in campo: solo la semifinale con l’Olanda è terminata nei tempi regolamentari con il segno Over 2,5, che dunque parte dietro a 2,48 rispetto all’Under 2,5, proposto a 1,50. In tabellone spiccano i tanti campioni: da Bellingham a Kane, passando per Dani Olmo e l’astro nascente Yamal, con la finale che sarà una sfida anche in ottica premi individuali. Kane e Olmo sono in testa alla classifica marcatori con tre reti e sperano in uno o più gol in finale: la firma del centravanti del Bayern si gioca a 3,35, mentre l’esterno del Lipsia paga 4,75, così come Yamal. Il giovanissimo gioiello del Barcellona sta lasciando il segno con lampi da campione ed è il favorito assoluto sia per il premio di MVP del torneo (2,65), sia per quello di miglior giovane (1,15).