Euro 2024: Kane e Olmo per il titolo di capocannoniere

Tre anni dopo è ancorain finale. Arriva domenica per i Tre Leoni un altro appuntamento con la storia: cancellare Wembley 2021 e portare a casa il tanto agognato titolo europeo. Non sarà facile, come testimoniano le quote di, che incoronano lavittoriosa per la quarta volta a 2,50. Non troppo lontani gli inglesi, offerti tra 2,45 e 2,50. Furie Rosse avanti anche nel confronto antepost, 1,65 contro 2,25. Si gioca a 2,80, invece, l’ipotesi tempi supplementari, già assaporati dall’Inghilterra agli ottavi e ai quarti, mentre paga 4,75 una finale decisa ai rigori. La Spagna vanta il miglior attacco della competizione con tredici gol, ma gli esperti sembrano puntare sulla tendenza inglese all’Under, sconfessata solo in semifinale contro l’Olanda: vale 1,50, dunque, il segno Under, mentre l’Over è proposto a 2,50; in vantaggio anche il No Goal (1,72) sul Goal (2). Tra i risultati esatti comanda l’1-1 a 5,50, seguito dall’1-0 per la Spagna a 6,50 e dallo 0-0 a 7.- Sarà sfida nella sfida in ottica gol. Harrye Dani, infatti, condividono la vetta della classifica marcatori con tre reti e potrebbero conquistare il titolo di capocannoniere proprio nell’ultimo match: un gol della punta del Bayern Monaco paga 3,25 su bet365, mentre la firma del fantasista del Lipsia si gioca a 4,75. E Lamine Yamal? Il giovanissimo talento è lanciato verso una doppietta di premi individuali: rasoterra a 1,14 il premio di miglior giovane, mentre l’Mvp è in lavagna a 2,75.