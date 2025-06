Euro 2024, le big non falliscono: avanza in quota la Germania, l’Italia crede nel bis. Flop Lukaku

Lafa sul serio. Il messaggio più perentorio dalla prima tornata dei gironi diarriva dai padroni di casa, capaci di liquidare con un sonoro 5-1 la Scozia. I tedeschi, proposti a 5,50, avanzano così nelle quote per la vittoria finale per quanto riguarda leriducendo il gap iniziale daLe due favorite della vigilia, pur vincendo di misura, non hanno convinto, ma rimangono in pole a 5. Ldopo il 2-1 sull’Albania, è la sesta forza del torneo secondo i bookie, in lavagna a 15, dietro Portogallo e Spagna, rispettivamente offerte a 7 e 8.– Più o meno invariata anche la situazione per il primato nel girone. Nel raggruppamento degli azzurri comanda la Spagna a 1,32, mentre l’Italia insegue a 3,45. Decisivo, in quest’ottica lo scontro diretto di giovedì sera. Si impenna, invece, la quota della Croazia, sconfitta dalle Furie Rosse e ora offerta a 21; chiude il quadro l’Albania a 51.– Le big hanno vinto, ma i bomber attesi si sono nascosti. Tutti a secco, da Kane a Mbappe, passando per Cristiano Ronaldo e. Nonostante ciò, i bookie continuano a confidare nel loro fiuto del gol: Kane guida le quote capocannoniere a 8, seguito a 8,50 dal francese e a 10 dal portoghese. Sale a 17 l’ipotesi Lukaku, scalato da Kai Havertz e Alvaro Morata, proposti a 15. Il primo degli italiani è Scamacca, che paga 41 volte la posta. Sorpresa, invece, nelle quote per il titolo di miglior assistman: Dennis Man, esterno rumeno del Parma, dopo i due passaggi vincenti contro l’Ucraina, è in lavagna a 13, secondo solo al 12 di Bruno Fernandes.