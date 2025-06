CALCIOMERCATO 17 giu 2024 , 19:26 Ultimi aggiornamenti: 17 giu 2024, 19:26

Euro 2024, partenza in discesa per la Turchia di Montella: quote ok contro la Georgia, sfida "italiana" per il gol tra Calhanoglu e Kvaratskhelia

Vincenzo Montella sarà l’ultimo dei cinque allenatori italiani di Euro 2024 a scendere in campo per l’esordio. La sua Turchia, prima nel girone di qualificazione e in Germania con molte ambizioni, scenderà in campo domani alle 18 contro la Georgia, alla prima partecipazione della sua storia. Quote sbilanciate secondo gli esperti, che vedono la Turchia avanti tra 1,70 e 1,75, con il pareggio offerto a 3,60 e il colpo georgiano a 5,25. Sfida con poche reti secondo i bookie: segni Under (1,67 e No Goal (1,77) favoriti su Over (2,10) e Goal (1,95). In pole tra i marcatori Hakan Calhanoglu e Kerem Akturkoglu a 3,50, seguiti dallo juventino Kenan Yildiz e dal centravanti Baris Yilmaz, entrambi in lavagna a 4. A guidare la Georgia ci sarà Khvicha Kvaratskhelia, chiamato a una vera e propria missione, mentre il suo futuro al Napoli è sempre più in bilico: la sua firma paga 4,50 volte la posta.