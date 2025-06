Euro 2024, per il Belgio è l’ora di Lukaku: in quota Big Rom contro l’Ucraina cerca gol e pass per gli ottavi

Tre reti annullati in due partite, un inizio didavvero sfortunato per Romeluche cerca nel match decisivo contro l’Ucraina di sfatare il tabù gol e portare il Belgio agli ottavi di finale. Per gli esperti di Better Big Rom a segno nella sfida di mercoledì è offerto a 2,25, primo in lavagna, seguito da capitan Kevin De Bruyne, decisivo nella vittoria contro la Romania, con il bis fissato a 2,80. Tra gli ucraini spicca Roman Yaremchuk, match-winner contro la Slovacchia, a 3,45 mentre il timbro del mancino del Genoa, Ruslan Malinovskyi, si gioca a 6,75. Per quanto riguarda i 90 minuti di gioco, in una sfida inedita tra due squadre reduci dal successo dell’ultimo turno, sarà ancora vittoria del Belgio, vista a 1,67 contro il 5 del bis dell’Ucraina. Nel mezzo, a 4 volte la posta il segno «X». Per il numero di gol in quota prevale il terzo Over consecutivo degli uomini di Rebrov, a 1,70, sull’Under proposto a 2,05. Stesso vantaggio per il Goal, ancora a 1,70, sul terzo No Goal dei Diavoli Rossi, dato a 2,05.