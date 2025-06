CALCIOMERCATO 17 giu 2024 , 22:49 Ultimi aggiornamenti: 17 giu 2024, 22:49

Euro 2024, Portogallo-Repubblica Ceca: esordio in discesa per i lusitani, in quota gol comanda la coppia Cristiano Ronaldo-Leao

La sfida di domani sera fra Portogallo e Repubblica Ceca chiude il primo turno di partite di Euro 2024. Inizia con il vento in poppa, in quota, la caccia di Cristiano Ronaldo e compagni al secondo titolo continentale: l'esordio vincente dei lusitani paga infatti 1,50. Se il pareggio è offerto a 4,70, il colpo dei ragazzi di Hasek vale 6,50 volte la posta. L'Over, a 1,75, è in vantaggio sull'Under – come nell'ultimo precedente – che si gioca a 2. Fra i risultati esatti in pole, in lavagna, il 2-0 – come nel confronto diretto di giugno 2022 in Nations League – e l'1-0 a 7. Lo 0-0 si attesta a 11 e la vittoria dei cechi 0-1 è proposta a 14.



MARCATORI – Occhi puntati sulla sfida tra CR7 e Schick, capocannonieri di Euro 2020. Il goal della stella portoghese, all'ultimo trofeo continentale della carriera, paga 1,90. La rete dell'ex Roma e Sampdoria è invece offerta a 4,25. In evidenza anche il milanista Leao a 3,05, a segno nell'ultimo scontro diretto in Nations League, a settembre 2022, dove siglò una doppietta Bruno Fernandes, quotato a 2,80. La Repubblica Ceca punta anche sul centrocampista della Fiorentina Barak, proposto a 6,75.