Euro 2024, quote in equilibrio tra Olanda ed Inghilterra: Gakpo sfida Kane per eguagliare Van Basten

Novanta minuti – o forse più – per strappare il pass per Berlino. Olanda e Inghilterra vogliono la seconda finale di un Europeo nella loro storia: i Tre Leoni per riscattarsi dal ko con l’Italia di Euro 2020, gli Orange per ripetere il trionfo del 1988.



LE QUOTE - Sarà equilibrio secondo gli esperti, che vedono leggermente avanti gli inglesi a 2,65, contro il 3,25 degli avversari. Tempi supplementari offerti a 2,85. In ottica passaggio turno, Southgate favorito a 1,77 rispetto al 2,05 di Koeman. Nei gironi del 1988, guarda caso ancora in Germania, Marco Van Basten regolava ed eliminava - l’Inghilterra con una tripletta, in quello che finora è l’unico Europeo vinto dagli Orange. Van Basten terminò con cinque reti, capocannoniere della competizione. Cody Gakpo vuole fare lo stesso: trascinare i suoi al trionfo, magari conquistando il titolo di capocannoniere. Unico giocatore con tre gol rimasto in corsa, è offerto a 4 per un altro centro; ma dietro di lui in classifica marcatori, con due reti all’attivo, inseguono proprio due avversari di domani: Harry Kane si gioca a 3,50, mentre si sale a 4,25 per Jude Bellingham.