Europa League: la Roma sogna l’impresa, ma per i bookie la finale sarà Atalanta-Bayer. In Conference League, la Fiorentina in pole per il titolo

Bilancio agrodolce per le due italiane impegnate nelle semifinali diAndata da dimenticare per la, che un anno dopo ha trovato di nuovo il, con i tedeschi capaci però di imporsi questa volta per 2-0 all’Olimpico, un risultato che fa schizzare addirittura a 17 il passaggio del turno dei giallorossi, mentre l’Atalanta, dopo il pari del Velodrome contro l’Olympique Marsiglia, vede la finale europea a 1,40 contro il 2,90 dei francesi. Nerazzurri, che inseguono, a 4 volte la posta su Better, il Bayer Leverkusen, in pole per la vittoria del torneo, fissata a 1,50, mentre chiude la lavagna, a 25 la Roma, a caccia di un’impresa per centrare la sua terza finale europea consecutiva.- Tutt’altra musica invece indove è arrivata – all’ultimo respiro – l’unica vittoria italiana del giovedì europeo, quella dellaai danni delI viola ora, per i betting analyst, sono i favoriti per il successo nella competizione, dopo la sconfitta in finale dello scorso anno, a 2,32, in vantaggio sull’Olympiakos, offerto a 2,80; dopo la vittoria in casa dell’Aston Villa, terzo per i bookie a 4,90. Chiude proprio il Club Brugge, dato vincente a 7,50.