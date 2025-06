Europa League, quote sfavorevoli per Atalanta e Roma. In Conference League, Fiorentina da '1' contro il Bruges

Obiettivo terza finale europea consecutiva. Sarà ancoracome dodici mesi fa, quando furono i giallorossi a guadagnarsi l'accesso alla finalissima dipoi persa contro il Siviglia. Non sarà facile per gli uomini di De Rossi, contro una formazione ancora imbattuta in stagione e favorita a 2,05 contro il 3,60 del segno «1», come l'anno scorso. Nel mezzo, a 3,40, il pareggio che lascerebbe tutto aperto in vista del ritorno di giovedì prossimo. Le due partite dello scorso anno hanno visto un solo gol in 180', un dato che fa prevalere un nuovo Under 2.5, a 1,80, sull'Over 2.5 visto a 1,90. Tra i risultati esatti in pole c'è l'1-1, a 6, seguito dallo 0-1 a 7,50, mentre un nuovo 1-0 romanista vale 9.50 volte la posta. Occhi puntati sul grande ex Patrick Schick, in pole tra i marcatori a 3, mentre Edoardo Bove, match-winner dell'ultimo precedente italiano, è fissato a quota 11. Sarà invece una prima volta assoluta nell'altra semifinale di giovedì traPartita da tripla, con avanti il colpo francese – come nelle ultime cinque gare europee – a 2,45 contro il 2,80 del segno «2» a favore della formazione di Gasperini, senza sconfitte da nove trasferte internazionali. Sale invece a 3,40 il pareggio. Ancora più equilibrio per quanto riguarda Under 2.5 e Over 2.5, entrambi proposti a 1,85. Grande attesa per la sfida tra i due centravanti, l'esperto Pierre-Emerick Aubameyang, primo in lavagna a 2,30, seguito da Gianluca Scamacca a 3,20, sale a 3,40 il primo gol in Europa League di Teun Koopmeiners, con Jordan Veretout – ex Fiorentina e Roma - visto in rete a 4,20.Vede invece il successo nella semifinale dila, a caccia della seconda finale di seguito e favorita in casa delavversario però in un ottimo momento di forma come testimoniano i cinque successi consecutivi. Tuttavia, gli esperti di William Hill vedono avanti il successo viola, a 1,80, sale a 3,25 il pareggio, con il colpo del club belga - capace di vincere solo 5 partite su 20 contro formazioni italiane - offerto a 4,20. Partita aperta con in campo i due attacchi più prolifici della manifestazione: il Goal, a 1,80, è in vantaggio sul No Goal fissato a 1,90. Dopo la doppietta contro il Sassuolo, cerca nuova gloria Nico Gonzalez, in pole tra i marcatori a 2,90, seguito da Lucas Beltran a 3,10, mentre tra gli ospiti Igor Thiago, già 28 centri in stagione è dato in rete a 3,80 volte la posta. Per maggiori dettagli sulle squadre favorite, consigliamo di verificare la nostra pagina con tutte le quote vincente Europa League