Stiamo entrando nella fase più emozionante: le semifinali! La tensione è alta, e la competizione si fa sempre più serrata. È il momento ideale per valutare i vari siti scommesse Europei 2024 dedicati a questo evento calcistico straordinario. In questo articolo, non solo troverete una panoramica dei migliori bookmaker per gli Europei 2024, ma anche strategie di scommessa approfondite e spiegazioni dettagliate sul funzionamento dei vari mercati disponibili. Questa guida vi fornirà tutte le informazioni necessarie per navigare nel mondo delle scommesse sugli Europei 2024.

Siti scommesse Europei per effettuare puntate in sicurezza

Come abbiamo scelto i migliori bookmakers Europei 2024

Il processo che ci ha portato a scegliere i migliori siti scommesse Europei è stato piuttosto meticoloso; abbiamo infatti considerato tutti i fattori che portano effettivo vantaggio all’esperienza di gioco degli utenti:

Varietà di mercati offerti : i bookie che abbiamo selezionato propongono i migliori assortimenti di quote Europei 2024, oltreché una vastissima gamma di mercati pre-match e live sulla competizione.

Bonus e promozioni : anche le offerte promozionali hanno rappresentato un criterio essenziale; in particolare, abbiamo valutato i bonus di benvenuto, i bonus senza deposito e le promozioni speciali proposte durante il corso del torneo

Database statistiche : l'accesso al database delle statistiche è un’altra risorsa utilissima per poter piazzare le proprie scommesse sugli Euro con piena cognizione di causa.

Analisi dei migliori siti scommesse Europei per scommettere sul torneo

Nei paragrafi che seguono, andremo a proporvi una disamina dettagliata di ciascuno di quelli che secondo noi sono i 3 migliori siti scommesse per gli Europei 2024.

Sisal Scommesse Europei: oltre 3000 mercati

Tra i top siti di scommesse per Euro 2024 figura sicuramente Sisal. Infatti, gli utenti possono scegliere tra oltre 1900 mercati pre-match e 50 mercati live per ogni partita del torneo. Inoltre, su Sisal, gli utenti potranno anche usufruire del live streaming di alcune partite e di un database di statistiche. Per quanto riguarda il bonus benvenuto scommesse della piattaforma, esso garantisce fino a 20.810€.

Tra le quote antepost più particolari offerte da Sisal, che spesso si distingue per la sua originalità in questo campo, abbiamo la “Accoppiata In Ordine Prima Ultima Nel Girone”: con questa giocata si può pronosticare rispettivamente chi saranno la prima e l’ultima squadra classificata di un determinato girone.

Varietà di mercati offerti : oltre 3.800 (leggermente complessi da individuare nel menu)

Bonus e promozioni : 20.000€ subito + 810€ sulle scommesse sportive + quote maggiorate su eventi Euro 2024

Database statistiche: Sì. Presente sezione tipster e statistiche live.

SNAI Scommesse Europei: fino a 480 mercati live

Da diverse edizioni uno dei migliori siti scommesse per gli Europei, Snai propone oltre 2.200 mercati pre-match e circa 480 mercati live per ogni partita della kermesse. Anche in questo caso, gli appassionati che vogliono piazzare le loro scommesse possono accedere a una raccolta di dati non indifferente e al live streaming di alcuni match. Il bonus di benvenuto prevede invece un'offerta pari al 100% sul primo deposito fino a 500€ e un bonus senza deposito pari a 24€. Anche l'operatore italiano offre delle interessanti proposte antepost come la quota “Vincente+Capocannoniere” e la quota “Vince Europeo Per La Prima Volta Sì/No”.

Varietà di mercati offerti : Oltre 2200 mercati (semplici da trovare nel menu a tendina)

Bonus e promozioni : fino a 1000€ sul deposito + 24€ gratis

Database statistiche: sezione tipster sempre aggiornata per gli Euro 2024

bet365 scommesse Europei con quote maggiorate

Non è da meno bet365, altro colosso nella galassia dei siti scommesse degli Europei 2024. La piattaforma offre oltre 200 mercati pre-match e circa150 mercati live per le scommesse Euro 2024. Anche gli utenti di bet365 possono vedere le partite del torneo in diretta streaming e, analogamente agli altri bookies analizzati precedentemente, usufruire di un fornito campionario di statistiche per ogni match. In questo caso, il bonus di benvenuto prevede un accredito del 100% sul primo deposito fino a 100€.



Tra tutti i siti di scommesse Euro 2024, bet365 ha il più variegato elenco di quote antepost: ad esempio, è possibile scommettere sul numero di gol segnati da una squadra durante il corso della competizione, sul numero di punti esatti che avrà una squadra al termine della fase a gironi e su quale sarà il gruppo nel quale si segneranno più gol.

Varietà di mercati offerti : Oltre 200 mercati (e circa 150 live) organizzati per categorie

Bonus e promozioni : il benvenuto offre un importo basso (fino a 100€), ma su bet365 troverete la più vasta selezione di bonus scommesse Europei 2024

Database statistiche: un'intera sezione del sito dedicata ai pronostici e analisi delle partite degli Euro 2024

I siti scommesse Europei con le migliori quote sul torneo

Quando si parla di scommesse sugli Europei 2024, i giocatori sono ovviamente interessati a capire quali sono le piattaforme con le migliori quote. Addentrandoci in questo discorso, non si può trascurare il discorso relativo al payout. Infatti, questo parametro rappresenta la percentuale di ritorno al giocatore e indica quanto un bookmaker restituisce in vincite rispetto a quanto viene scommesso dagli utenti: un payout più alto significa migliori potenziali guadagni per gli scommettitori.

Tra i migliori siti scommesse Europei per questo criterio abbiamo:

Bonus sulle scommesse Europei: le tipologie disponibili

Sin dall'inizio della competizione, i migliori siti scommesse Euro 2024 hanno cominciato a proporre agli utenti delle promozioni mirate e pensate sulla base dei match del torneo. Tra le varie tipologie disponibili, abbiamo scelto:

Bonus Cashback : Questi bonus permettono di recuperare una percentuale delle perdite nette maturate piazzando delle scommesse Euro 2024. Ad esempio, alcuni siti potrebbero offrire il 10% di cashback sotto forma di Fun Bonus per le scommesse non vincenti piazzate durante il corso della fase a gironi.

Bonus Cashback : Questi bonus permettono di recuperare una percentuale delle perdite nette maturate piazzando delle scommesse Euro 2024. Ad esempio, alcuni siti potrebbero offrire il 10% di cashback sotto forma di Fun Bonus per le scommesse non vincenti piazzate durante il corso della fase a gironi.

Quote maggiorate : Con ogni probabilità i migliori siti scommesse Europei 2024 offriranno anche delle quote maggiorate, che corrispondono ad una maggiorazione delle quote rispetto a quello che è lo standard.

Quote maggiorate : Con ogni probabilità i migliori siti scommesse Europei 2024 offriranno anche delle quote maggiorate, che corrispondono ad una maggiorazione delle quote rispetto a quello che è lo standard.

Race e tornei : Alcuni bookmaker potrebbero organizzare invece competizioni tra gli stessi scommettitori, premiando i giocatori più attivi o quelli che ottengono i migliori risultati con le scommesse Euro.

Race e tornei : Alcuni bookmaker potrebbero organizzare invece competizioni tra gli stessi scommettitori, premiando i giocatori più attivi o quelli che ottengono i migliori risultati con le scommesse Euro.

Bonus Multipla : Questa tipologia di bonus incentiva le scommesse multiple con incrementi percentuali della quota complessiva della giocata, sulla base del numero di eventi inclusi nella schedina: più avvenimenti ci sono nel biglietto più alta sarà la quota. Per rimanere in tema, ti consigliamo di verificare anche la nostra pagina con tante schedine pronte tutti i giorni.

Bonus Multipla : Questa tipologia di bonus incentiva le scommesse multiple con incrementi percentuali della quota complessiva della giocata, sulla base del numero di eventi inclusi nella schedina: più avvenimenti ci sono nel biglietto più alta sarà la quota. Per rimanere in tema, ti consigliamo di verificare anche la nostra pagina con tante schedine pronte tutti i giorni.

Promozioni sulle singole partite : Ci aspettiamo promozioni specifiche dedicate alle partite dell'Italia e non solo, come spesso fanno Snai, Eurobet e Sisal; ad esempio, con ogni probabilità verranno proposte scommesse specifiche sul numero di cartellini, sugli interventi del VAR e su altri avvenimenti specifici.

Promozioni sulle singole partite : Ci aspettiamo promozioni specifiche dedicate alle partite dell'Italia e non solo, come spesso fanno Snai, Eurobet e Sisal; ad esempio, con ogni probabilità verranno proposte scommesse specifiche sul numero di cartellini, sugli interventi del VAR e su altri avvenimenti specifici.

Multipla con errore : In questo caso vengono “premiati” eventuali errore in una giocata; a seconda dei casi, l’errore può riferirsi ad un solo avvenimento o a tutti quelli inseriti nel biglietto.

Multipla con errore : In questo caso vengono "premiati" eventuali errore in una giocata; a seconda dei casi, l'errore può riferirsi ad un solo avvenimento o a tutti quelli inseriti nel biglietto.

Bonus Ribaltone: Bonus offerto quando la squadra su cui si scommette va in vantaggio ma finisce per perdere il match; con questa promo si ottiene indietro una parte dell'importo scommesso.



Bonus in caso di parità : Restituzione dell'importo scommesso se la partita finisce in pareggio. Questo bonus è utile per mitigare le perdite in partite molto equilibrate.

Bonus in caso di parità : Restituzione dell'importo scommesso se la partita finisce in pareggio. Questo bonus è utile per mitigare le perdite in partite molto equilibrate.

Bonus Marcatori: Promozione dedicata alle scommesse sui marcatori. Un esempio è la promozione Poker Bomber di Eurobet: scommettendo in multipla di 4 selezioni sui marcatori di una giornata di Serie A, si riceve un bonus se si perde per un solo avvenimento.

I nostri bookmakers preferiti con bonus scommesse Europei 2024

Sono già disponibili diversi bonus specifici per le scommesse Europei 2024, indetti appositamente dagli operatori per accaparrarsi nuovi clienti. Ecco i migliori secondo Calciomercato:

Siti con Scommesse Europei in live streaming

Abbiamo scandagliato in lungo e in largo il web, ma al momento non risulta che i pacchetti di diritti delle partite degli Europei siano stati assegnati ai siti di betting. Come di consuetudine, i match dell'Italia saranno trasmessi dalla RAI; per il resto degli incontri, aggiorneremo tempestivamente questa sezione non appena avremo più informazioni.

Scommettere sugli Europei da mobile e tablet

Poter effettuare le proprie scommesse Europei anche da dispositivi mobili è diventata una caratteristica essenziale, in quanto questa comodità permette di tradurre istantaneamente qualsiasi intuizione in una giocata. Le app dei migliori siti scommesse Europei offrono un'esperienza di gioco altamente ottimizzata per dispositivi mobili, tanto che la differenza con i siti desktop risulta ormai minima. Tra i leader in questo settore troviamo:

Mercati di scommessa disponibili per Euro 24

Come abbiamo potuto constatare in precedenza, le scommesse sugli Europei proposte dalle principali piattaforme di gioco offrono una selezione di mercati comprendente una moltitudine di alternative. Com’è intuibile, conoscere le diverse opzioni disponibili è fondamentale per sfruttare al meglio le opportunità prospettate dalle scommesse Euro 2024. Ecco quindi una guida ai principali mercati per le scommesse sugli Europei 2024, con tanto di esempi concreti.

Singolo incontro - Le scommesse Europei 2024 sul Singolo incontro rappresentano la puntata più diretta e popolare. Queste tipologie di pronostici Europei consistono nel puntare sull’esito di una singola partita, scegliendo tra vittoria della squadra di casa, vittoria della squadra ospite o pareggio. Ad esempio, puntare sull’1 della Germania contro la Francia significa che la scommessa sarà vinta se i padroni di casa vinceranno la partita.

Singolo incontro - Le scommesse Europei 2024 sul Singolo incontro rappresentano la puntata più diretta e popolare. Queste tipologie di pronostici Europei consistono nel puntare sull'esito di una singola partita, scegliendo tra vittoria della squadra di casa, vittoria della squadra ospite o pareggio. Ad esempio, puntare sull'1 della Germania contro la Francia significa che la scommessa sarà vinta se i padroni di casa vinceranno la partita.

Gol/No Gol - Tutti i siti propongono il mercato Gol/No Gol, che permette di prevedere se entrambe le squadre segneranno almeno un gol durante il match. Ad esempio, puntare su Gol in una partita tra Italia e Spagna significa che entrambe le squadre devono segnare almeno un gol ciascuna durante la partita per far sì che la scommessa risulti vincente.

Gol/No Gol - Tutti i siti propongono il mercato Gol/No Gol, che permette di prevedere se entrambe le squadre segneranno almeno un gol durante il match. Ad esempio, puntare su Gol in una partita tra Italia e Spagna significa che entrambe le squadre devono segnare almeno un gol ciascuna durante la partita per far sì che la scommessa risulti vincente.

Under/Over - Altro grande classico proposto dalla totalità dei siti scommesse per Euro 2024, gli esiti Under/Over prevedono di puntare sul numero totale di gol segnati in una partita. Se si punta sull’Over 2.5 in Olanda vs Portogallo, la somma totale dei gol segnati da entrambe le squadre deve essere almeno di tre per vincere la scommessa.

Under/Over - Altro grande classico proposto dalla totalità dei siti scommesse per Euro 2024, gli esiti Under/Over prevedono di puntare sul numero totale di gol segnati in una partita. Se si punta sull'Over 2.5 in Olanda vs Portogallo, la somma totale dei gol segnati da entrambe le squadre deve essere almeno di tre per vincere la scommessa.

Multigoal - Nel novero delle alternative non potevano mancare i mercati "Multigoal", che consente di pronosticare se il numero di gol segnati in una partita rientri in un intervallo specifico. Per esempio, puntare sull’esito Multigoal 2-3 in Inghilterra vs Croazia significa che il numero totale di gol segnati durante la partita deve essere di due o di tre per vincere.

Multigoal - Nel novero delle alternative non potevano mancare i mercati "Multigoal", che consente di pronosticare se il numero di gol segnati in una partita rientri in un intervallo specifico. Per esempio, puntare sull'esito Multigoal 2-3 in Inghilterra vs Croazia significa che il numero totale di gol segnati durante la partita deve essere di due o di tre per vincere.

Antepost Europei 2024 - Le scommesse Europei Antepost riguardano eventi che si concretizzeranno nel futuro, come possono essere il vincitore o il capocannoniere del torneo. Ad esempio, puntare sulla vittoria dell'Inghilterra agli Europei 2024 significa che la scommessa sarà vincente se l'Inghilterra di Southgate riuscirà finalmente ad alzare il trofeo nella finalissima di Berlino.

Antepost Europei 2024 - Le scommesse Europei Antepost riguardano eventi che si concretizzeranno nel futuro, come possono essere il vincitore o il capocannoniere del torneo. Ad esempio, puntare sulla vittoria dell'Inghilterra agli Europei 2024 significa che la scommessa sarà vincente se l'Inghilterra di Southgate riuscirà finalmente ad alzare il trofeo nella finalissima di Berlino.

Scommesse Casa - Tra le scommesse Europei 2024 figurano anche le "Scommesse Casa", che permettono di puntare su eventi specifici che coinvolgono solo la Nazionale che risulta giocare in casa secondo le grafiche. Per esempio, puntare sull’esito Over 7.5 corner casa per il match tra Italia e Albania significa che la giocata risulterà vincente se l’Italia batterà almeno 8 calci d’angolo.

Scommesse Casa - Tra le scommesse Europei 2024 figurano anche le "Scommesse Casa", che permettono di puntare su eventi specifici che coinvolgono solo la Nazionale che risulta giocare in casa secondo le grafiche. Per esempio, puntare sull'esito Over 7.5 corner casa per il match tra Italia e Albania significa che la giocata risulterà vincente se l'Italia batterà almeno 8 calci d'angolo.

Risultato Esatto-Il mercato "Risultato Esatto" è uno dei più difficili da prevedere nel panorama delle scommesse Europei, ma è allo stesso tempo anche uno dei più remunerativi: consiste nel prevedere il punteggio finale esatto di una partita. Ad esempio, puntare sul risultato esatto 2-1 in Belgio vs Danimarca significa che il Belgio deve vincere la partita con esattamente questo punteggio per far sì che la scommessa risulti vincente.​

Le nostre previsioni sulla vincente degli Europei 2024

Le nostre favorite assolute per la vittoria finale sono la Francia, la Germania e l'Italia, tutte e 3 per motivazioni differenti: i Blues sono indubbiamente la nazionale più talentuosa del mondo, mentre la Mannschaft e gli Azzurri vorranno scrollarsi di dosso le delusioni degli ultimi anni.

Tuttavia, non bisogna sottovalutare le potenziali outsider: il Portogallo, con il suo mix di talenti e veterani, e il Belgio, che ripone ancora le sue speranze sulla sua generazione d'oro, potrebbero sorprendere.

Strategie per scommettere sugli Europei: i consigli di CalcioMercato

Con l'avvicinarsi del torneo e dell'apertura ufficiale della stagione di scommesse Europei, ribadiamo la necessità di adottare strategie efficaci per massimizzare le possibilità di successo. Ecco quindi alcuni consigli degli esperti di CalcioMercato per aiutarvi a giocare delle scommesse Euro 2024 che possano definirsi affidabili:

Scommettere sulle antepost per tempo - Puntare su alcune quote antepost prima che si abbassino è una buona strategia. Per esempio, se si pensa che il Belgio potrà vincere la competizione, è bene rompere subito gli indugi e puntarvi ora che la quota è più alta piuttosto che dopo che i Diavoli Rossi avranno già raggiunto i quarti di finale. Fare affidamento sui momenti di forma - Dato si tratta di una competizione che dura circa 1 mese, non sempre ha successo chi è effettivamente più forte: se nel corso di un campionato di 38 giornate alla lunga avrà sicuramente la meglio la squadra maggiormente attrezzata e completa, in un torneo di 7 partite potrebbe avere la meglio la formazione più in forma in quel dato periodo, che non necessariamente corrisponde a quella più quotata alla vigilia. Considerare i mercati meno comuni - Oltre a quelle più classiche, fate caso a opzioni che riguardano fattori di gioco dipendenti dalla conformazione e dall’atteggiamento delle squadre come le sanzioni o i calci d’angolo. Controllare le proposte sulle quote maggiorate - Se volete incrementare il vostro saldo puntando su eventi altamente probabili, vi consigliamo caldamente di tenere d'occhio queste offerte sui migliori siti scommesse, anche sulle live: il betting live può essere particolarmente redditizio se siete capaci di leggere bene le partite, in quanto le vostre probabilità di successo possono aumentare se prestate attenzione agli sviluppi del gioco in tempo reale.

Un po’ di storia degli Europei di Calcio

Dietro alle scommesse Europei 2024 e alla stessa competizione, si cela una storia tanto antica quanto affascinante. La prima edizione, si è infatti giocata nel 1960 in Francia e ha visto il trionfo dell’Unione Sovietica del leggendario Lev Yashin. Nel corso del tempo, le Nazionali che hanno giocato il ruolo di protagoniste principali sono state la Germania e la Spagna, entrambe vincitrici di tre titoli ciascuna. La Germania ha conquistato il trofeo nel 1972, nel 1980 e nel 1996, mentre la Spagna ha vinto nelle edizioni del 1964, del 2008 e del 2012. La Nazionale Francese ha invece vinto due volte davanti ai propri tifosi, nel 1984 e nel 2000. Anche l'Italia ha alzato il trofeo due volte, la prima nel 1968 e più recentemente nell’edizione giocatasi nel 2021.

L’albo d’oro degli Europei



1960 - Unione Sovietica



1964 - Spagna



1968 - Italia



1972 - Germania Ovest



1976 - Cecoslovacchia



1980 - Germania Ovest



1984 - Francia



1988 - Paesi Bassi



1992 - Danimarca



1996 - Germania



2000 - Francia



2004 - Grecia



2008 - Spagna



2012 - Spagna



2016 - Portogallo



2020 - Italia

Conclusioni sui Bookmakers Europei 2024

Come vuole la tradizione, gli Europei sono tra le competizioni più attese ed apprezzate dagli appassionati; ciò vale in particolare per il nostro Paese, che dopo la gloriosa spedizione del 2021 ha dovuto assistere ai Mondiali 2022 senza la partecipazione diretta degli Azzurri. La voglia degli italiani di guardare e puntare sulla competizione è tanta, ma teniamo a ricordare che è sempre bene fare affidamento sui migliori siti di scommesse Europei se lo si vuole fare al meglio delle possibilità, sia in termini di sicurezza che di esperienza di gioco. Diffidate dei bookmakers Europei che non dispongono della licenza ADM e ricordate di giocare responsabilmente.

Domande Frequenti e altre Curiosità

1. Dove posso scommettere sugli Euro 2024?

È possibile scommettere sulla competizione registrandosi sui migliori siti scommesse Europei 2024 come Bet365, Sisal, e SNAI.

2. Dove posso trovare le migliori quote per Euro 2024?

Dipende dal mercato di scommessa. In linea di massima, possiamo aspettarci bet365, Sisal e SNAI con le quote più alte.

3. Posso effettuare un sistema sulle scommesse Europei?

Sì, solitamente i siti scommesse Europei 2024 permettono di piazzare scommesse a sistema con le quote e i mercati proposti per il torneo.

4. Chi sono i favoriti degli Europei 2024?

Secondo la maggioranza dei siti scommesse Europei 2024, le favorite sono due nazionali di spicco come Francia e Inghilterra.

5. Chi ha vinto più Europei?

La Germania e la Spagna sono le squadre con il maggior numero di vittorie agli UEFA Europei, entrambe con tre titoli ciascuna.

6. Chi è stato il miglior marcatore nelle passate edizioni?

Il miglior marcatore nella storia della competizione è Michel Platini, con nove gol segnati in una singola edizione (1984). Segue Cristiano Ronaldo, che ha segnato complessivamente nove gol in diverse edizioni.

7. Quando ha Vinto l’Italia agli Europei?

L'Italia ha vinto il torneo per due volte: la prima volta nel 1968 e più recentemente nel 2021.