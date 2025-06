CALCIOMERCATO 15 lug 2024 , 16:17 Ultimi aggiornamenti: 26 giu 2025, 13:10

Europeo Under 19: Italia a quota 1.60 nell'esordio con la Norvegia

Dopo l'Europeo molto deludente della nazionale di Spalletti, l'Italia guarda al futuro con l'Euro Under 19. Oggi contro la Norvegia va in scena l'esordio della nazionale di Bernardo Corradi in un torneo che si giocherà in Irlanda del Nord fino al 28 luglio. Il primo ostacolo è la fase a gironi e, oltre alla Norvegia, gli azzurrini dovranno vedersela con Irlanda del Nord e Ucraina. In caso di passaggio del turno (basta il secondo posto) ci sarà la semifinale contro una delle nazionali qualificate del Gruppo B, composto da Danimarca, Francia, Spagna e Turchia. La qualificazione alla semifinale vale anche il pass per il Mondiale Under 20 in programma nel 2025. Si comincia dunque oggi pomeriggio e la prima dovrebbe andare bene a una nazionale che ha in Francesco Camarda e Simone Pafundi le due stelle più brillanti e in grado di fare la differenza. Sulla lavagna scommesse l'Italia è data vincente contro la Norvegia a 1.60, per un buon vantaggio nei pronostici rispetto al segno 2 a 4.90. A 3.85 invece il pareggio. Nell'altra sfida del girone l'Ucraina parte favorita a 1.53 e dovrebbe imporsi contro l'Irlanda del Nord, data vincente a 5.25.