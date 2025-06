Fiorentina, è addio ufficiale con Italiano: per i bookie ora è testa a testa Palladino-Sarri

Era già nell’aria da diversi giorni ma dopo il recupero di campionato di domenica, Vincenzoha annunciato che non sarà più l’allenatore della. Il tecnico, capace di portare i viola a giocarsi tre finali in due anni, è il favorito, secondo diversi siti scommesse , per prendere il posto di Thiago Motta a Bologna, a quota 1,30 per gli esperti. Per la panchina della Fiorentina invece è testa a testa tra Raffaele Palladino, attuale tecnico del Monza, in pole a 1,30 su Maurizio Sarri, ancora disoccupato dopo l’addio alla Lazio, offerto a 2,50 dai betting analyst, mentre chiude il podio Stefano Pioli, anche lui alla ricerca di una nuova avventura, a 10 volte la posta.