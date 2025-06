Il nostro pronostico Francia Belgio

Pronostico Francia Belgio con Risultato esatto

Risultato Esatto BetWay NetBet Sisal 2-1 10.13 9.50 9.00

Francia Belgio pronostico Under 2.5

Francia Belgio Pronostico Primo Marcatore

Francia Belgio Statistiche partite precedenti

Francia Belgio Probabili Formazioni

Dove vedere Francia Belgio in TV o Streaming

Dove scommettere il pronostico Francia Belgio?

I nostri consigli Scommesse su Francia - Belgio

Domande Frequenti su Francia Belgio

Quanti campionati europei di calcio ha vinto la Francia?

Quante volte il Belgio ha partecipato ai campionati europei di calcio?

Qual è il miglior piazzamento del Belgio ad un campionato europeo di calcio?

Francia-Belgio, uno degli ottavi più attesi di Euro 2024, si giocherà alla Düsseldorf Arena di Düsseldorf, lunedì 1 luglio alle ore 18.00 italiane. Mbappé contro Lukaku, De Bruyne contro Camavinga. Sono solo alcuni dei nomi illustri che animeranno una sfida da mille e una notte, su cuiSuperata la fase a gironi, non senza difficoltà e inaspettatamente da seconde della classe, i bleus e i rossi si giocano un posto ai quarti di finale. Chi è la favorita? Per chi tifare? Su chi puntare? Andiamo a vedere pronostici, curiosità, statistiche e probabili formazioni ma soprattutto quote e scommesse su Francia - Belgio.Laè la favorita sul Belgio anche se, nelle prime tre giornate di questo Europeo 2024,di cui una su penalty. Se ce lo avessero detto alla vigilia della competizione estiva più attesa, probabilmente, non ci avremmo creduto. I nostri pronostici su Euro 2024 sono stati condizionati dalle prestazioni della formazione di Deschamps. Dall’altro lato, però, c’è un Belgio colpito dalla maledizione dei goal annullati (a Lukaku) e di quelli sbagliati clamorosamente (sempre da Lukaku) che sulla carta sembra essere inferiore ai francesi. Francesi che, tuttavia, restano ancora saldamente tra le pretendenti al titolo. Molto dipenderà da Kylian Mbappé, che - fresco di maschera a seguito della frattura al naso - dovrà travestirsi da supereroe per guidare i suoi al prossimo turno. Il promesso sposo del Real Madrid è il perno attorno al quale ruota il gioco (sinora) sterile della Francia. Una vittoria di misura potrebbe essere l’esito più probabile.*Le quote indicate possono subire variazioni.Il nostro pronostico con risultato esatto per Francia - Belgio è di 2-1 in favore dei francesi. Il, malgrado non abbia sortito gli effetti sperati in termini di realizzazioni nei 270 minuti più recupero disputati finora. Pensare che in tre gare sono arrivate solo due segnature: un autogoal ai danni dell’Austria propiziato da Mbappé e il calcio di rigore realizzato dallo stesso ex PSG contro la Polonia. La situazione sponda Belgio non cambia di tanto, ma si registrano ben 3 reti annullate a Romelu Lukaku. Capocannoniere in questa speciale classifica. Il 2-1 è pagato 10.13 volte la posta su BetWay. Leggermente inferiori le quote degli altri siti scommesse Europei : 9.50 su bet365, GoldBet, Better, BetFlag, Snai e NetBet, 9.00 su Sisal. Più cauto, invece, il bookie William Hill sulla cui lavagna il 2-1 della Francia sul Belgio è quotato a 7.50.*Le quote indicate possono subire variazioni.L’Under 2.5 si è verificato in 4 delle ultime 5 partite disputate dalla Francia e dal Belgio e può essere sicuramente un esito su cui varrebbe la pena investire in occasione di questo attesissimo scontro. Anche perché in palio c’è un delicato passaggio ai quarti. Entrambe le squadre sono strutturalmente costruite per palleggiare molto e curare i dettagli, aprendo il gioco in ampiezza per approfittare delle sgroppate offensive di Theo Hernandez o Doku. Un tema tattico, quello delle performance dei singoli, che potrebbe interrompere il grande equilibrio in partenza. Insomma, Francia-Belgio sarà una partita a scacchi in cui muovere le pedine con molta lucidità sarà fondamentale. Ci aspettiamo, per questo motivo, pochi goal. Un altro Under 2.5, dunque, è possibile e i siti di scommesse italiani … lo sanno. Su Sisal è quotato a 1.62. Su bet365 è quotato a 1.61. LeoVegas, Better, GoldBet, BetFlag, William Hill e Snai quotano invece a 1.60 l’Under 2.5 tra Francia e Belgio.? Bet365 pagherebbe 7.50 volte la posta iniziale, mentre su William Hill questo esito è dato a 6.50 e si tratta senza dubbio di una delle migliori quote Europei 2024 . In Belgio non aspettano altro. L’attaccante di proprietà del Chelsea, chiacchieratissimo sul mercato, ha negli Europei una vetrina importantissima da sfruttare. Fin qui ci ha provato ma i portieri avversari e, soprattutto, il VAR gli hanno negato la gioia del goal. Dovesse sbloccarsi sbloccando - perdonate il gioco di parole! - Francia-Belgio, si riscatterebbe dalle chances fallite sinora. Attenzione, però, al solito Kylian Mbappé, pagato primo marcatore a 4.50 su bet365 e William Hill. Quota più bassa ma di certo non meno significativa. Ousmane Dembelé è quotato primo marcatore a 9.00 sui due siti online già citati: dopo aver procurato il rigore contro la Polonia potrebbe essere il suo momento.Son ben 75 i precedenti tra Francia e Belgio, squadre unite da una lunga storia. La bilancia pende a sfavore dei francesi, che hanno archiviato 26 vittorie contro le 30 registrate dal Belgio. I pareggi, invece, sono stati 19. Anche il conto dei goal è a favore del Belgio: 162 su 131. Mettendo, però, la lente di ingrandimento sulla storia recente notiamo due importantissime vittorie della Francia: un 3-2 in rimonta a ottobre 2021, a Torino, valevole per la semifinale di Nations League; l’1-0 in semifinale della Coppa del Mondo 2018, a San Pietroburgo, realizzato dall’ex Barcellona e Lecce Samuel Umtiti nella ripresa. Vittorie che pesano e che il Belgio - uscito per l’ultima volta vittorioso contro la Francia in un’amichevole disputata nell’ormai lontano 2015 - vorrà riscattare. Allargando il focus sugli ultimi 13 precedenti, si registrano solo due sconfitte dei francesi. Altro dato che non piacerà a Carrasco e soci, pronti a tutti per incontrare Portogallo o Slovenia ai quarti di finale di questo intenso Europeo.Didier Deschamps è intenzionato a riproporre dall'Inizio Marcus Thuram. La punta dell'Inter, reduce da un'ottima annata con il club che ha vinto lo scudetto, fin qui non ha brillato. Spazio anche a Mbappé e Dembelé nel tridente, coperto dall'uomo ovunque Kanté e da Tchouaméni e Griezzmann che è solo subentrato contro la Polonia. Rabiot, un altro di quelli di cui si parla tantissimo in chiave mercato, dovrebbe dunque accomodarsi in panchina. Non è escluso che abbia però molte possibilità di entrare a partita in corso. Sul fronte belga l'allenatore Tedesco, invece, ritrova Lukebakio dopo la squalifica ma non dovrebbe schierarlo dall'inizio. Tielemans, Onana e De Buyne sono confermati a centrocampo con Bakayoko e Doku a supporto di Romelo Lukaku. Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Kanté, Tchouaméni, Griezmann; Dembélé, Mbappé, Thuram. Allenatore: Deschamps. Belgio (4-3-3): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana, De Bruyne; Bakayoko, Lukaku, Doku. Allenatore: Tedesco.Se ti stai chiedendo dove vedere Francia - Belgio, devi sapere che questa partita sarà disponibile in diretta televisiva per gli abbonati alalle ore 18.00 di lunedì 1 luglio 2024. Inoltre, Francia-Belgio sarà disponibile in streaming sulle App di SkyGo e su NowTV. L’emittente Sky ha acquisito i diritti di tutti gli Europei 2024 e questo importantissimo match tra due nazionali blasonate e capaci di dare spettacolo è uno dei match trasmessi in esclusiva in questa fase finale della competizione. Non mancheranno i collegamenti con lo studio di Milano, impreziositi da analisi tecnico-tattiche, curiosità e ultime dal campo e dai social. Tutto questo, naturalmente, prima di dare la linea alla Düsseldorf Arena di Düsseldorf per una copertura capillare dell’evento e della partita. Partita che si preannuncia stimolante per tutti gli appassionati di calcio! Non ti resta,dunque,che goderti questa e le altre gare di questi ottavi di finale!Puoi scommettere il tuo pronostico o i tuoi pronostici di Francia-Belgio su tutte le piattaforme di betting online legali, sicure, trasparenti. Assicurati di scegliere uno dei tanti siti di scommesse italiani che abbiano una regolare licenza ADM e un ottimo bonus di benvenuto scommesse. Abbiamo dato un’occhiata ad alcune delle quote principali dell’evento, ma vale la pena ampliare il raggio d’azione e - ad esempio - soffermarsi su esiti di solito molto graditi come il pronostico Doppia Chance. Pensa che il Belgio in vantaggio nel primo tempo e la Francia vincitrice a fine partita è un esito quotato a NetBet. Lo stesso bookmaker quota a 66.00 l’esatto esito contrario: Francia in vantaggio dopo i primi 45’ e Belgio vincitore dell’incontro. Quote davvero alte, per un match dalle mille sfumature tra due squadre che erano attese in questa fase finale. Squadre che, tuttavia, hanno leggermente faticato nei loro rispettivi gironi.Se cerchi dei consigli scommesse su Francia-Belgio sei nel posto giusto! Puoi intanto considerare uno dei tanti bonus di benvenuto senza deposito e cercare un sito che possa offrirti un ottimo palinsesto con mercati imprescindibili quali ad esempio quello delle quote live. Francia Belgio può cambiare da un momento all’altro. Finora queste due squadre ci hanno abituato a questo, mostrando le loro debolezze durante la fase a gironi che è andata molto diversamente rispetto a ciò che i tifosi si aspettavano. La Francia, tuttavia, fino ad ora è una delle poche squadre imbattute ad Euro 2024. Per questo, il nostro consiglio è quello di puntare su scommesse quali ad esempio l’esito goal/no goal oppure scegliere di puntare su mercati quali l’under/over. Inoltre, la Francia ha (ancor più del Belgio) una panchina profonda e molte frecce nell’arco che può scoccare a gara in corso. Sarebbe interessante dunque puntare sul mercato ‘marcatore’ in qualsiasi momento.La Francia ha vinto due volte i campionati europei di calcio: nel 1984 e nel 2000.Con quella del 2024, sono sette le partecipazioni del Belgio ai campionati europei di calcioSecondo posto, nel 1980.