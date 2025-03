Pronostico Francia-Croazia Nations League, chi vincerà? Il parere del bookies nelle quote

Operatore Proposta Francia vince + No Gol

Pronostico Francia-Croazia: ci sarà la rimonta dei francesi? Il parere dei bookies

Secondo il mio parere, la Francia riuscirà a recuperare lo svantaggio e a conquistare la vittoria. Nonostante la sfida difficile, la qualità della squadra francese e la loro determinazione li aiuteranno a ribaltare la situazione e a chiudere la partita a loro favore. Andrea Stefanetti

La Francia di Deschamps ospiterà la Croazia di Dalic nella gara di ritorno dei quarti di finale di UEFA Nations League in programma per domenica 23 marzo alle 20:45. Prima di mostrarvi il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco laEcco invece le quote 1x2 di Francia-Croazia di tre differenti operatori:La Croazia arriva al match con fiducia, forte della vittoria casalinga per 2-0. Il risultato ottenuto in casa le dà un vantaggio importante, rendendo l'incontro decisivo per consolidare il buon esito della qualificazione.La Francia è stata sconfitta nell'andata, un risultato inaspettato per i francesi. Nel match di ritorno puntano al riscatto e alla rivincita, ma rimontare due gol sarà una sfida ardua. La Croazia, dal canto suo, cercherà di difendere il vantaggio con grande determinazione.

Quale sarà il risultato esatto di Francia-Croazia? L'opinione dei bookies

Come già anticipato, la Francia è la squadra favorita per questo ritorno dei Quarti di finale della Nations League. Dopo aver esaminato attentamente la situazione, i bookmaker suggeriscono che uno dei risultato esatti più probabili sia un 2-1 in favore della squadra transalpina. La quota più alta per questo esito è offerta da Quigioco, a 9.00, seguita da Sisal con 8.50 e Bwin a 8.25.

Francia-Croazia: i precedenti

Le probabili formazioni di Francia Croazia

Croazia e Francia si sono affrontate 11 volte nella loro storia, con i francesi che vantano un bilancio favorevole. La Francia ha vinto 6 volte, mentre la Croazia ha trionfato in 2 occasioni, con 3 pareggi. L'ultimo incontro, risalente all'andata della Nations League, ha visto la vittoria della Croazia per 2-0.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per il ritorno dei Quarti di Finale di Nations League:

Francia (4-3-3): Maignan; Kounde, Konate, Saliba, Theo Hernandez; Camavinga, Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Thuram, Mbappé.

Croazia (3-4-3): Livakovic; Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Perisic, Modric, Kovacic, Sosa; Kramaric, Ivanovic, Baturina.



Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La partita tra Francia e Croazia, prevista per domenica 23 marzo, sarà trasmessa su UEFA TV, insieme agli altri quarti di finale di Nations League. Gli utenti in possesso di una smart TV Apple TV, Android TV o Amazon Fire TV potranno guardare gratuitamente le partite della Nations League attraverso l'app UEFA.tv.