Francia Polonia: pronostico, quote scommesse e bonus

In base a quanto scritto finora, pensiamo che un buon pronostico su Francia-Polonia sia Over 2,5 Casa, ovvero che la Francia segnerà almeno 3 gol nel match. Nelle prime due gare del girone la nazionale allenata da Didier Deschamps ha segnato una sola rete. Un’inversione di questo mini-trend negativo è quindi probabile. Oltretutto, ci aspettiamo che i polacchi non presteranno particolare attenzione alla fase difensiva, dal momento che non avranno speranze o ambizioni di qualificazione agli ottavi di finale.L’Over 2,5 Casa della Francia ha una quota di tutto rispetto: possiamo trovarla a 2,20 su Sisal e Bet365 e 2,15 su Snai.

Francia Polonia Pronostico Primo Marcatore

Proseguiamo la nostra analisi sul pronostico di Francia Polonia provando ad individuare il calciatore che segnerà la prima rete dell’incontro. Vista l’incertezza data dalla situazione di Kylian Mbappé, che potrebbe partire dalla panchina a causa della frattura al setto nasale rimediata nel match d’esordio contro l’Austria, puntiamo su Antoine Griezmann Primo Marcatore di Francia-Polonia.

Le Petit Diable, com’è soprannominato in patria, nelle due edizioni degli Europei alle quali ha preso parte ha sempre segnato in almeno una partita della fase a girone. Per questo, non avendo ancora messo a segno nessuna rete, ci aspettiamo che possa sbloccarsi proprio nell’ultimo match del Gruppo D. Griezmann Primo Marcatore è offerto a quota 6.50.

Francia Polonia Statistiche partite precedenti

In questo paragrafo ci concentreremo sui precedenti tra Francia e Polonia. Nella loro storia, queste nazionali si sono incrociate in 17 occasioni. Il bilancio pende nettamente in favore della nazionale transalpina, che ha collezionato 9 successi, a fronte di 5 pareggi e 3 sconfitte. Sono 30, invece, i gol realizzati dalla Francia in tutti i precedenti, contro le 17 reti siglate dalla Polonia.

Le due nazionali si sono affrontate l’ultima volta il 4 dicembre 2022, agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio in Qatar. In quell’occasione, la Francia riuscì a sconfiggere per 3 a 1 la Polonia e ad eliminarla dalla competizione. A nulla valse il gol di Lewandowski al 99° minuto.

Francia Polonia Probabili Formazioni

Passiamo alle probabili formazioni di Francia-Polonia:



Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Griezmann, Camavinga, Rabiot; Dembelé, Giroud, Mbappé. CT: Deschamps.

Polonia (3-5-2): Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Moder, Romanczuk, Zielinski, Zalewski; Urbanski, Lewandowski. CT: Probierz.

Nelle file della Francia, il commissario tecnico Deschamps potrebbe optare per un paio di cambi. In particolare, Camavinga appare favorito su Kanté per una maglia da titolare. Quest’ultimo, infatti, potrebbe aver bisogno di rifiatare. In attacco, invece, tengono banco le condizioni di Mbappé dopo la frattura al setto nasale, ma il fuoriclasse classe 1998 dovrebbe esserci. Al suo fianco ci sarà Olivier Giroud, preferito a Marcus Thuram che ha deluso le aspettative nei primi due match. Nella Polonia, Lewandowski ha risolto le noie fisiche che lo hanno costretto a sedersi in panchina nel match contro l’Austria. Ci sarà lui al centro dell’attacco.

Dove vedere Francia Polonia in TV o Streaming

Francia-Polonia non sarà trasmessa sui canali Rai. Il match sarà visibile in tv solo sui canali Sky Sport, che ha l’esclusiva per questo match. In contemporanea con Francia Polonia si giocherà l’altra partita del girone, ovvero Olanda-Austria, che andrà in onda su Rai1.

Riguardo allo streaming, Francia-Polonia sarà visibile da cellulare, tablet o computer su Now e Sky Go.

Dove scommettere il pronostico Francia Polonia?

Per piazzare il tuo pronostico di Francia-Polonia puoi scegliere uno dei siti scommesse disponibili. La maggior parte degli operatori italiani, in occasione di Euro 24, ha introdotto un’intera sezione per agevolare gli scommettitori e per offrire un palinsesto più ampio, con la possibilità di scommettere su molti tipi di eventi, come – ad esempio – chi sarà il primo giocatore a ricevere un cartellino.

Il nostro consiglio principale è di scegliere uno dei siti scommesse con un’app pratica e completa che includa la possibilità di piazzare le proprie giocate nella modalità “Live” e un buon servizio clienti che permetta di risolvere nel giro di pochi minuti qualsiasi problematica relativa al proprio conto gioco.

I nostri consigli Scommesse su Francia-Polonia

Ma la scelta del sito dovrebbe dipendere anche da altri fattori. Su tutti, vi suggeriamo di piazzare i vostri pronostici su un sito con un allettante bonus scommesse che potrete sfruttare senza mettere a rischio il vostro capitale. Addirittura, alcuni bookmakers offrono anche dei bonus senza deposito . Altro aspetto da tenere in considerazione sono le quote, che su alcuni operatori sono più competitive. Ad esempio, la quota della combo Multigol Casa 2-4 + Multigol Ospite 0-1 su Sisal si può trovare a 1,83.

Come abbiamo già visto, la Francia è la chiara favorita di questo match: il segno 1 è offerto a 1,30 su Sisal e William Hill; il segno X si può trovare a quota 6,00 su Leovegas; il segno 2, infine, è offerto a 11.00 su William Hill.

Domande frequenti su Francia e Polonia

Di seguito una lista delle domande più frequenti su Francia e Polonia.

Quante volte ha vinto gli Europei la Francia?

La nazionale transalpina ha trionfato due volte ai campionati europei. Per l’esattezza, i galletti hanno alzato la coppa nel 1984 (contro la Spagna) e nel 2000 (contro l’Italia).

Mbappé giocherà Francia-Polonia?

Non c’è ancora la certezza assoluta, ma il fuoriclasse francese dovrebbe essere tra i titolari del match.

Quanti gol ha segnato la Francia agli Europei?

Nelle prime due partite giocate, la Francia ha segnato una sola rete in questi Europei. Tra l’altro, si tratta di una autorete di un giocatore dell’Austria.

Cosa deve fare la Francia per arrivare prima nel girone?

Dovrà vincere il match contro la Polonia, possibilmente con un numero di gol di scarto ampio. Al contempo, dovrà sperare che l’Olanda non batta l’Austria o che vinca, ma con una differenza reti minore.

La Polonia può qualificarsi agli ottavi di finale?

No. La nazionale polacca è la prima squadra ufficialmente eliminata dalla competizione.