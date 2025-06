>>>⚽ Risultato Esatto 2-1 a 23.00 su bet365 ⚽<<<

Il nostro pronostico Georgia-Portogallo è 2/2 Parziale/Finale. Ciò significa che i lusitani dovranno chiudere in vantaggio il primo tempo e vincere la partita per poter indovinare la scommessa.

I motivi di questo pronostico Euro 2024 tra le due nazionali li abbiamo già enunciati nei paragrafi precedenti, ma li spieghiamo nuovamente: a nostro avviso, il gap tecnico tra le due squadre uscirà fuori sin da subito, con la squadra della penisola iberica che proverà a portarsi in vantaggio già nel primo tempo.

Georgia Portogallo Pronostico Primo Marcatore

Proseguiamo l’articolo sui pronostici Georgia-Portogallo con il Primo Marcatore dell’incontro. In questo caso abbiamo davvero pochi dubbi sul calciatore che sbloccherà questa partita, ovvero Cristiano Ronaldo Primo Marcatore. Il fuoriclasse portoghese è ancora all’asciutto in questi Europei e vorrà approfittare di questo match, sulla carta poco equilibrato, per rimpinguare il suo bottino di reti in carriera.

L’ossessione di CR7 per i record da battere o da migliorare è nota a tutti e Georgia-Portogallo rappresenta un’occasione davvero ghiotta non solo per Ronaldo, ma anche per gli amanti delle scommesse.

Ronaldo 1° Marcatore ha una quota di 3.50 su Snai, 3.20 su Sisal e 3.40 su bet365.

Georgia-Portogallo Statistiche partite precedenti

C’è un solo precedente nella storia tra Georgia e Portogallo. L’unico match tra le due nazionali risale ad un’amichevole del 2008, nella quale la squadra lusitana ha battuto con un secco 2 a 0 i georgiani. Quella del 26 giugno (ore 21:00) sarà dunque la seconda sfida tra le due nazionali.

Georgia Portogallo Probabili Formazioni

Ma torniamo al presente e concentriamoci sulle probabili formazioni del match:

Georgia (3-4-1-2): Mamardashvili; Kvirkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaisvili; Davitashvili; Mikautadze, Kvaratskhelia. CT: Sagnol.

Portogallo (4-2-3-1): Jose Sà; Semedo, Antonio Silva, Inacio, Dalot; Joao Neves, Ruben Neves; Conceiçao, Nunes, Joao Felix; Cristiano Ronaldo. CT: Martinez.

Grande turnover in casa portoghese, con il ct Roberto Martinez che dovrebbe dare spazio alle seconde linee. In difesa riposerà Pepe, mentre sulla trequarti spazio a Conceiçao e Joao Felix, anche per via della squalifica di Leao. Dovrebbe essere confermato Cristiano Ronaldo al centro dell’attacco. La leggenda ex Real Madrid andrà a caccia del suo primo gol ad Euro 24.

Dove vedere Georgia-Portogallo in TV o Streaming

Ma dove sarà possibile vedere Georgia Portogallo in tv? Per gli appassionati di calcio senza abbonamento Sky è in arrivo una bella notizia, dal momento che Georgia-Portogallo sarà visibile in chiaro su Rai 1 a partire dalle ore 21:00. Naturalmente, il match sarà visibile anche sui canali Sky Sport.

Chi vorrà guardare la partita da pc, smartphone o tablet, invece, potrà farlo grazie a RaiPlay, Sky Go o Now.

Dove scommettere il pronostico Georgia Portogallo?

I nostri consigli Scommesse su Georgia Portogallo

Domande frequenti su Georgia e Portogallo

Di seguito una lista delle domande più frequenti su Georgia e Portogallo.

Quanti gol ha segnato Ronaldo agli Europei?

In questa edizione di Euro 24, CR7 è ancora a secco di gol. Nella sua carriera, invece, Ronaldo è il miglior marcatore nella storia degli Europei, con ben 14 reti segnate.

La Georgia può qualificarsi agli ottavi di finale?

Sì, ma servirà una vittoria contro il Portogallo. Un’impresa vera e propria, visto il notevole gap tecnico tra le due nazionali.

Kvaratskhelia gioca a Euro 24?

Sì, finora il talento del Napoli ha giocato entrambe le partite del girone da titolare. Tuttavia, il suo impatto non è stato troppo incisivo, dal momento che non ha ancora messo a segno alcuna rete.

Chi sono i diffidati del Portogallo?

Con Leao squalificato per somma di ammonizioni, il Portogallo ha due diffidati: si tratta di Francisco Conceiçao e Joao Palhinha.

Il Portogallo può arrivare secondo nel girone?

No, il Portogallo è aritmeticamente primo, a prescindere dal risultato del match contro la Georgia.