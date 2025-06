Il nostro pronostico Germania Danimarca

Pronostico Germania Danimarca con Risultato esatto

Risultato Esatto Sisal BetWay Snai 2-0 7.50 7.43 7.25

*Le quote indicate possono subire variazioni.

Germania Danimarca Doppia Chance

Il mercato Doppia Chance primo tempo /finale di Germania-Danimarca offre quote Europei particolarmente vantaggiose. Better ad esempio, paga la Doppia Chance Germania/Germania (vincente sia nel primo che nel secondo tempo) a 2.35. Su Bet365 lo stesso esito è bancato a 2.50. Sempre Bet365 presenta un’interessante quotazione pareggio/Germania a 4.33, pronostico da tenere in considerazione in caso ci si aspetti una gara chiusa nel primo tempo e d’attacco nella seconda frazione da parte dei tedeschi. Un’audace quotazione sarebbe la Doppia Chance Danimarca/Germania, con gli ospiti a sorpresa in vantaggio nel primo tempo, per poi assistere alla rimonta dei padroni di casa. Un esito ben pagato 28.80 volte la posta su Betway e 26.00 su LeoVegas.

Germania Danimarca Pronostico Primo Marcatore

Chi segna per primo in Germania-Danimarca? La rete di Havertz è quella più probabile per sbloccare il match secondo il portale di Sisal a 5.50. Ben quotato anche il primo goal della partita firmato dal centrocampista del Barcellona, Gundogan, a 8.00 su Bet365. Se invece a sorpresa ad aprire le marcature fosse la Danimarca? Il goal di Joachim Andersen è quotato a 27.18 sulla piattaforma di Betway. L’incontro potrebbe sbloccarsi anche su calcio piazzato o corner, in questo caso il goal di un difensore non sarebbe da sottovalutare: su chi puntare? L’ex romanista Antonio Rudiger, a quota 30.00 su SNAI, è senz’altro un pronostico affascinante e remunerativo.

Germania-Danimarca Statistiche partite precedenti

Il ricordo più lieto per i danesi contro i tedeschi risale agli Europei del 1992, con il successo in finale e la conquista del trofeo, peraltro unica volta nella loro storia. In totale sono 28 i precedenti tra le due nazionali in tutte le competizioni, il ruolino è nettamente a vantaggio della Germania: 15 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. L’ultimo confronto ufficiale risale all’amichevole del 2021, terminata in parità con il risultato di 1-1. Agli Europei le due formazioni si sono sfidate più volte, la più recente nel 2012 è stata vinta dalla Germania per 2-1.

Germania-Danimarca Probabili Formazioni

La Germania si affida al modulo di gioco 4-2-3-1. Il ct Nagelsmann dovrà fare a meno dello squalificato Tah. L’undici titolare sarà composto da Neuer tra i pali, linea di difesa composta da Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck e Raum. In mediana agiranno Andrich e Kroos, con Musiala, Gundogan e Wirtz occupare la trequarti a supporto di Havertz, unica punta. Anche per la Danimarca una defezione, l'ex Lecce Hjulmand, squalificato. Il ct Hjulmand schiererà i suoi con il 3-5-2. In difesa il trio formato da Andersen, Christensen e Vestergaard davanti al portiere Schmeichel. In mezzo al campo Delaney, Eriksen e Hojbjerg, con Maehle e Kristiansen esterni. In avanti Wind e Hojlund.



Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz. Ct. Nagelsmann.



Danimarca (3-5-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Maehle, Delaney, Eriksen, Hojbjerg, Kristiansen; Hojlund, Wind. Ct. Hjulmand.

Dove vedere Germania-Danimarca in TV o Streaming

Germania-Danimarca sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma di Sky, esattamente sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La partita potrà essere seguita anche in streaming attraverso l'app SkyGo e Now scaricabile su pc desktop, smartphone e tablet con sistemi operativi Android e iOS. Non è dunque disponibile in chiaro sulla Rai.

Dove scommettere il pronostico Germania Danimarca?

















Puoi scommettere su Germania-Danimarca sui numerosi siti di gioco italiani, legali e sicuri a 100%. Si tratta di piattaforme titolari di regolari licenza ADM. I marchi SNAI, Sisal, Better, bet365, William Hill, Betsson, Betway, BetFlag, Betfair, PlanetWin365 e Goldbet, sono tra i più noti e preferiti dagli utenti sul web. Nella scelta del miglior sito scommesse è opportuno disporre di una guida completa su cui trovare tutti i pro e contro, dai bonus offerti alle analisi dettagliate del palinsesto. Ecco perché ti consigliamo di leggere il nostro articolo sui migliori Bookmakers in Italia del 2024

I nostri consigli Scommesse su Germania Danimarca

Una partita sulla carta pienamente indirizzata verso i padroni di casa, con una quota che difficilmente si alzerà dal 1.50/1.60. Per quote più appetitose, il risultato esatto può essere una seconda scelta. In alternativa pronosticare il marcatore dell’incontro può sembrare difficile ma certamente remunerativo. Un esempio? Musiala a 6.50 su Bet365 potrebbe rappresentare un buon compromesso tra probabilità e quota.

Domande frequenti su Danimarca e Germania

Quante partite ha giocato Toni Kroos con la Germania?

Quante volte la Danimarca ha vinto il campionato Europeo?

Solo una volta, risalente all’edizione del 1992, con il risultato di 2-0, in finale proprio contro la Germania.

Quante volte la Germania si è laureata campione d’Europa?

La Germania ha vinto tre volte gli Europei, esattamente nelle edizioni 1972, 1980 e 1996.

