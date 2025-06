Già scelto il prossimo allenatore del Milan? Il nome dei bookies nelle quote calciomercato

Milan: ci sarà un ritorno in panchina? Cosa dicono i bookies nelle quote calciomercato

Con l'eliminazione dalla Champions League e un cammino in campionato che non ha soddisfatto le aspettative, sembra che la separazione tra Conceicao e il Milan sia ormai quasi inevitabile al termine della stagione. Anche un'eventuale vittoria in Coppa Italia o il raggiungimento di un quarto posto che, ad oggi, appare piuttosto complesso, potrebbero non bastare a convincere la dirigenza rossonera a rinnovare la fiducia nel tecnico portoghese.I bookmaker sembrano avere le idee chiare e, al momento, puntano su un possibile ritorno. Di seguito, analizzeremo il punto di vista dei bookies sul possibile prossimo allenatore dei rossoneri nelle quote calciomercato.Il cambio di panchina avvenuto durante la stagione, con il passaggio da Fonseca a Conceição, non ha prodotto i risultati sperati, alimentando l'ipotesi che il Milan possa cambiare nuovamente tecnico in vista del prossimo campionato. Le probabilità di un nuovo allenatore sulla panchina rossonera sembrano alte. I principali siti di scommesse , infatti, sembrano avere le idee chiare, con in pole position un nome già noto in casa Milan:, seguita da quella di Sisal a 1.85.Per trovare la quota su Lottomatica occorre cliccare su Calcio > Speciali Calciomercato e infine su "Prossimo Allenatore Squadra X".Prima di visionare il nostro parere su questa ipotesi, ecco due approfondimenti utili:

● ● ●

Il nostro parere sull'eventuale arrivo di Allegri al Milan

Se Allegri dovesse davvero tornare al Milan, sarebbe un ritorno importante, tanto per i tifosi quanto per la storia del club. Il tecnico livornese ha già scritto pagine importanti con i rossoneri, ottenendo risultati significativi in Italia e in Europa. La sua esperienza, unita alla capacità di adattarsi alle esigenze della squadra, lo rende una figura autorevole per ricostruire il Milan dopo una stagione altalenante.Tuttavia, dobbiamo considerare anche le sfide che Allegri si troverebbe ad affrontare. Se da un lato la sua esperienza in grandi club e in competizioni internazionali potrebbe essere un valore aggiunto, dall’altro il calcio che propone potrebbe non essere sempre in linea con le aspettative di un ambiente milanista desideroso di un gioco più spettacolare.