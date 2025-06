Cos'è l'Handicap Asiatico? Significato, esempi e strumento per calcolare il payout

Che cosa sono le scommesse sull'Handicap Asiatico? Il significato delle quote

Esempio pratico

Handicap +1: La squadra con il vantaggio può "perdere" di un gol senza compromettere la scommessa.

La squadra con il vantaggio può "perdere" di un gol senza compromettere la scommessa. Handicap -0.5: La squadra favorita deve vincere per permettere alla scommessa di essere valida.

Siti che offrono le quote Handicap Asiatico e le sue differenti varianti

Tipo Quota Handicap Asiatico 'Intero' ✅ ✅ ❌ ❌ Somma Goal Asiatica ✅ ✅ ✅ ✅ Somma Goal Asiatica Tempo X ✅ ✅ ❌ ❌ Handicap Asiatico Tempo X ✅ ✅ ❌ ❌ Corner con Handicap Asiatico ❌ ✅ ❌ ❌ Cartellini con Handicap Asiatico ❌ ✅ ❌ ❌ + Info VISITA VISITA VISITA VISITA

In questo approfondimento scopriremo cos'è l'Handicap Asiatico nel mondo delle scommesse, illustrando con esempi pratici di giocate che si possono effettuare su questi mercati, esplorando le strategie più efficaci e fornendo gli strumenti necessari per calcolare la linea.Questo sistema offre una maggiore equità nelle quote, aumentando il coinvolgimento dei giocatori e riducendo la volatilità tipica delle scommesse tradizionali.Prima di addentrarci nei dettagli delle sottotipologie di scommesse 'asiatiche' come l'asian handicap, è utile conoscere quali operatori propongono questo mercato. Nella tabella sottostante, abbiamo confrontato quattro dei principali siti di scommesse , evidenziandone le offerte e le peculiarità.

Nel confronto quote effettuato tra quattro diversi operatori emerge che bet365 è l'operatore che offre il maggior numero di quote sull'Handicap Asiatico. Prima di scegliere un sito scommesse, è utile confrontare le quote e verificare la presenza di promozioni specifiche su questo mercato, come bonus scommesse o rimborsi sulle puntate.

● ● ●

Il tool di Calciomercato sull'Handicap Asiatico: guida al funzionamento

Basta inserire l'importo della puntata, le quote e la linea di handicap per ogni squadra o le opzioni under/over sul totale dei gol segnati. Il calcolatore ti fornirà una stima del guadagno o della perdita in base all'esito della partita.

● ● ●

Funzionamento dell'Handicap Asiatico: quote principali e sottotipologie

▶ Handicap Asiatico Intero

In questo paragrafo approfondiremo alcuni dei principali mercati delle quote asiatiche, spaziando dall'Asian Handicap alla somma dei goal e forniremo esempi pratici per facilitarne la comprensione.

L'Handicap Asiatico Intero è un tipo di scommessa in cui a una delle due squadre viene attribuito un vantaggio o uno svantaggio di gol interi. Ad esempio, se scommetti su "Squadra A -1" e la Squadra A vince con un margine di 2 o più gol, la scommessa è vinta. Se vince esattamente con 1 gol di scarto, la scommessa è rimborsata. Se pareggia o perde, la scommessa è persa.

Esempio:

Partita: Milan vs Torino, puntata sull'1 (-1)

Milan vs Torino, puntata sull'1 (-1) Risultato 3-1: scommessa vinta.

Risultato 2-1: scommessa rimborsata.

Risultato 1-1: scommessa persa.

▶ Somma Goal Asiatica

Con la Somma Goal Asiatica scommetti sul numero totale di gol in una partita, con la possibilità di rimborsi per valori interi. Ad esempio, se giochi su "Over 3", e ci sono esattamente 3 gol, la scommessa è rimborsata.

Esempio:

Partita: Real Madrid vs Barcellona, puntata su Over 3

Real Madrid vs Barcellona, puntata su Over 3 Risultato 3-2: scommessa vinta.

Risultato 2-1: scommessa rimborsata.

Risultato 1-0: scommessa persa.

▶ Somma Goal Asiatica Tempo X

Questa tipologia è simile alla Somma Goal Asiatica, ma si applica esclusivamente a un tempo specifico, di solito il primo o il secondo tempo.

Esempio:

Partita: Inter vs Napoli, puntata sull'Over 1.5 nel primo tempo

Inter vs Napoli, puntata sull'Over 1.5 nel primo tempo Risultato al 45': 2-1: scommessa vinta.

Risultato al 45': 1-0: scommessa persa.

▶ Handicap Asiatico Tempo X

Questo mercato applica l'handicap asiatico solo al primo o al secondo tempo. Il risultato finale del tempo selezionato è determinante per l'esito della scommessa.

Esempio:

Partita: Juventus vs Roma, puntata: Roma +0.5 nel primo tempo

Juventus vs Roma, puntata: Roma +0.5 nel primo tempo Risultato al 45': 1-1: scommessa vinta.

Risultato al 45': 0-1: scommessa vinta.

Risultato al 45': 1-0: scommessa persa.

▶ Corner con Handicap Asiatico

In questa variante, l'handicap asiatico viene applicato al numero di calci d'angolo guadagnati da ciascuna squadra durante una partita.

Esempio:

Partita: Liverpool vs Manchester City, puntata: Liverpool -2 corner

Liverpool vs Manchester City, puntata: Liverpool -2 corner Corner finali: Liverpool 8, Manchester City 5: scommessa vinta.

Corner finali: Liverpool 7, Manchester City 5: scommessa persa.

▶ Cartellini con Handicap Asiatico

Questo mercato si basa sul numero di cartellini (gialli o rossi) ricevuti dalle squadre, con un handicap applicato.

Esempio:

Partita: Lazio vs Atalanta, puntata: Lazio -1 cartellino

Lazio vs Atalanta, puntata: Lazio -1 cartellino Cartellini finali: Lazio 5, Atalanta 2: scommessa vinta.

Cartellini finali: Lazio 3, Atalanta 3: scommessa persa.

● ● ●

Strategie Vincenti per le scommesse sull'Handicap Asiatico

Analisi statistica: Studiare le performance delle squadre, in particolare le medie di gol segnati e subiti. Gestione del bankroll: Evitare di puntare somme troppo elevate su singoli eventi. Scommesse live: Approfittare delle dinamiche in tempo reale per individuare opportunità vantaggiose. Conoscenza del campionato: Ogni lega ha peculiarità che influenzano il rendimento delle squadre.

Per migliorare le probabilità di successo nelle scommesse con Handicap Asiatico, ecco alcune strategie efficaci:

● ● ●

FAQ sulle scommesse Handicap Asiatico

Che cosa significa Asian Handicap nelle scommesse sul calcio?

Quali sono i fattori da considerare prima di scommettere sull'Asian Handicap?

Posso usare i bonus scommesse per puntare sull'Handicap Asiatico?

Qual è la differenza tra l'handicap 'tradizionale' e quello asiatico?

È una tipologia di scommessa che elimina il pareggio come esito possibile, assegnando un vantaggio o uno svantaggio iniziale a una delle squadre.Le condizioni della squadra (infortuni, forma recente), la competizione di un determinato match e le caratteristiche dell'avversario. Ricorda sempre l’importanza di giocare in modo responsabile , gestendo il proprio bankroll con attenzione e disciplinaSì, molti bookmaker consentono di utilizzare alcune promozioni per questo tipo di mercato (anche bonus senza deposito ). Verifica sempre i termini e condizioni.Mentre l'handicap tradizionale include l'opzione del pareggio, quello asiatico la elimina, aumentando la probabilità di vincita con due possibili esiti (vittoria o perdita).