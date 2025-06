Ibrahimovic chiama Morata al Milan: a bassa quota il passaggio in rossonero, per i bookie è viva anche la pista Lukaku

Chi sarà l'erede di Olivieral? Zlatan, un tempo leader dell'attacco rossonero e ora consigliere del club, non ha dubbi: Alvaro Morata. Il centravanti della nazionale spagnola, finalista a Euro 2024, non si sente più al centro del progetto Atletico Madrid e gradirebbe il ritorno in Serie A. Per questo Ibra gli ha telefonato, facendo scendere a 1,40, su Sisal, la quota del suo passaggio alla corte di Paulo Fonseca.L'alternativa è Romelu Lukaku, ormai esubero di lusso del Chelsea, ma anche lui garanzia di un buon numero di goal a stagione. Il suo trasferimento a Milanello si gioca a 3 su Goldbet . Più indietro, in lavagna, a 9 Santiago Gimenez, centravanti messicano del Feyenoord, e l'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi, per un clamoroso cambio di maglia nel derby della Madonnina.