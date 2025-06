Il Como tra campioni del mondo e giovani promesse: sprint Pinamonti, il sogno resta Vardy. Spunta la tentazione Hummels

Ilsogna in grande. Entra nel vivo il mercato e i giocatori accostati alla neopromossa dimostrano l’intenzione di costruire una rosa che possa integrare esperienza e prospettiva. Il nome grosso è sempre quello di Jamie: l’arrivo del centravanti inglese paga tra 5,50 e 6 su Snai Sisal , quota più bassa rispetto al 7,50 di circa un mese fa. Per rimanere in ambito attaccanti, spuntano altre due idee suggestive: Alexis Sanchez e Pedro, offerti rispettivamente a 4 e 5. Si scende fino a 3, invece, per un profilo diverso, più giovane e di nazionalità italiana: è Andrea Pinamonti, reduce da una stagione impreziosita da 12 gol. Per il centrocampo i bookie spingono su Antonio Candreva, proposto a 3, ma si fa largo anche l’ipotesi Miretti, in lavagna a 5. Infine, la tentazione Matts: l’approdo del difensore tedesco sulle rive del lago paga 7,50 volte la posta.