Il Derby d’Italia Inter-Juventus monopolizza Serie A. Vlahovic sfida Lautaro: Dusan re dei bomber a 4,00

Il Derby d’Italia è pronto a infiammare la Serie A in questa stagione. Dopo soli 180 minuti di gioco, c’è convinzione comune chesi contenderanno tutto ciò che c’è in ballo tra scudetto e titolo dei cannonieri.Partiamo dal campionato dove i nerazzurri, campioni d’Italia in carica, continuano ad apparire la formazione da battere visto che, secondo gli esperti Sisal, Lautaro e compagni confermeranno il tricolore a 1,80. Inter che eguaglierebbe la Juventus, ultima formazione ad effettuare un back to back ma ormai 5 stagioni fa.Proprio i bianconeri, attualmente primi a punteggio pieno, appaiono i grandissimi rivali dei ragazzi di Inzaghi in virtù sia di un grandissimo impatto da parte di Thiago Motta sia di un mercato che ha portato nomi di peso tra cui Nico Gonzalez e Koopmeiners i quali, tra l’altro, devono ancora esordire con la nuova maglia.Il trionfo della Juventus è offerto a 3,50, quota in calo rispetto ad inizio torneo quando i torinesi si giocavano a 5,00. Il podio dei favoriti è completato dal Napoli nonostante la falsa partenza di Verona. Antonio Conte, che è pronto ad abbracciare Lukaku, McTominay e, forse, Gilmour, è consapevole che l’impresa non sarà facile ma se c’è qualcuno che ama le missioni impossibili quello è il tecnico salentino: il quarto scudetto azzurro è dato a 7,50.Molto lontane sia Milan, a12, che Atalanta, a 33. La lotta tra Inter e Juventus si ripropone anche in ottica re dei bomber con la sfida tra Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic. Il Toro è pronto a difendere lo scettro anche se finora è rimasto a bocca asciutta anche a causa di un infortunio.Lautaro, la cui conferma si gioca a 3,50 per gli esperti, va a caccia di tre record: l’argentino, in caso di successo tra i cannonieri, diventerebbe il secondo nerazzurro a bissare il titolo, dopo Roberto Boninsegna; sarebbe il primo straniero a confermarsi tra i bomber dai tempi di Michel Platini e, infine, anche il primo a bissare il titolo da Totò Di Natale nel 2011.Ma attaccato a Lautaro c’è Dusan, sbloccatosi con la doppietta al Verona, e pronto a succedere a Cristiano Ronaldo tra i cannonieri bianconeri. Il successo del bomber di Belgrado, offerto a 4,00, sarebbe anche il primo, in Serie A, da parte di un calciatore serbo.Sognare di diventare il terzo incomodo Mateo Retegui, tre gol in due giornate con la maglia dell’Atalanta: un’ipotesi che è data a 6,50. Artem Dovbyk, a 9,00, si ferma ai piedi del podio in attesa di capire l’impatto che avrà sul Napoli, e sulla classifica dei cannonieri, un certo Romelu Lukaku…