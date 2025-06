Il Milan crolla a Parma, per Fonseca è già allarme: i bookie quotano l'esonero entro Natale

Un pareggio acciuffato all'ultimo e una sconfitta che fa tanto rumore. Il punto in due partite ottenuto dal nuovodi Paulofa già scattare il campanello d'allarme in casa dei rossoneri, che avevano approcciato la stagione con l'obiettivo di agganciare i cugini interisti e cucirsi la seconda stella sul petto. Serve però un cambio di ritmo per Leao e compagni, obbligati a ricominciare subito a correre per portarsi nella parte alta della classifica. E' già in discesa, però, la fiducia dei bookmaker sul tecnico portoghese, che potrebbe non essere più sulla panchina rossonera dopo Natale: un addio entro inizio 2025 è proposto a 3,50 su. Per lo scudetto è rincorsa all'Inter offerta a 1,75 contro il Milan a 9; davanti ai rossoneri anche Juventus a 4 e Napoli a 6.