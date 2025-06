CALCIOMERCATO 16 giu 2024 , 21:15 Ultimi aggiornamenti: 16 giu 2024, 21:15

Inghilterra, parte la caccia a Euro 2024: esordio in discesa contro la Serbia, Kane comanda le quote dei marcatori

In Germania per sfatare il tabù Europei. Inizierà domani sera Euro 2024 per l'Inghilterra, ancora a caccia del primo titolo dopo quello sfumato a Wembley contro l'Italia nel 2021. I Tre Leoni sono i favoriti dei bookie, a partire dalla gara d'esordio contro la Serbia: il successo inglese paga 1,45. Nelle previsioni di 888sport, segno Over avanti a 1,80 sull'Under, in lavagna a 1,96. Meno fiducia nell'ipotesi che entrambe le squadre segnino, con il No Goal (1,70) in vantaggio sul Goal (1,97).



Tra i possibili marcatori comanda su Snai a 2,10 Harry Kane, seguito dallo smisurato talento dei suoi compagni di squadra: Bukayo Saka paga 3, così come Phil Foden, mentre si sale a 3,25 per Cole Palmer e Jude Bellingham. Proverà a contrastarli un pezzo di Serie A: tra i favoriti della Serbia, infatti, ci sono Dusan Vlahovic e Luka Jovic, proposti rispettivamente a 5 e 6.