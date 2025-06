Il nostro pronostico Inghilterra Slovacchia

Pronostico Inghilterra Slovacchia con Risultato esatto

Risultato Esatto Sisal Betway Snai 2-1 9.50 10.11 9.75

*Le quote indicate possono subire variazioni.

Inghilterra Slovacchia Doppia Chance

Inghilterra Slovacchia Pronostico Primo Marcatore

Inghilterra-Slovacchia Statistiche partite precedenti

Inghilterra-Slovacchia Probabili Formazioni

Dove vedere Inghilterra-Slovacchia in TV o Streaming

Dove scommettere il pronostico Inghilterra Slovacchia?

I nostri consigli Scommesse Inghilterra Slovacchia

Domande Frequenti su Inghilterra Slovacchia

Ci sono confronti tra Inghilterra e Slovacchia agli Europei?

Quanti sono in totale i precedenti tra Inghilterra e Slovacchia?

Chi ha più vittorie negli scontri diretti tra Inghilterra e Slovacchia?

Quante partite ha giocato Harry Kane con la maglia dell'Inghilterra?

Inghilterra e Slovacchia si sfidano alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, alle ore 18:00 di domenica 30 giugno, per un posto nelle magnifiche 8 di EURO 2024. La Nazionale dei “Tre Leoni” ha chiuso al primo posto il proprio girone senza aver mai brillato, i “Falchi” invece sono approdati agli ottavi come una delle migliori terze.dei book:Dall’inizio del torneo i ragazzi di Southgate sono considerati tra i favoriti alla vittoria, nel prossimo match sono attesi dall’ostacolo Slovacchia, formazione che dopo la qualificazione viaggia sulle ali dell’entusiasmo e non ha nulla da perdere.Inglesi quotati vincenti a 1.43 su SNAI e Sisal.Un successo di misura sulla Serbia (1-0), due pareggi sofferti contro Danimarca (1-1) e Slovenia (0-0). Un ruolino di marcia deludente dell'Inghilterra, candidata dai Book alla vittoria del titolo in Germania. Le sue stelle,(Real Madrid e Bayern).Al contrario la Slovacchia ha passato il turno da ripescata ma la vittoria sul Belgio nella gara d’esordio, ha posto le basi per la qualificazione, ottenuta dopo il pareggio (1-1) all'ultima giornata contro la Romania. Il tecnico Calzona sogna una nuova impresa anche se la differenza di valori in campo è notevole.Se gli inglesi ritroveranno la verve che è mancata durante la fase a gironi, non avranno difficoltà ad approdare ai quarti di finale.*Le quote indicate possono subire variazioni.Il risultato esatto di Inghilterra-Slovacchia potrebbe essere 2-1. Un esito ben pagato 9.50 su Sisal e Better. Kane e compagni sono nettamente superiori agli avversari ma dovranno dimostrarlo sul campo.. Un paio di reti dovrebbero riuscire a farli.La difesa dei britannici non è apparsa però insuperabile nelle prime uscite, pur subendo una sola rete ma concedendo diverse occasioni. Per contro la Slovacchia ha trovato la via del goal in due delle tre gare disputate. La quota del 2-1 quasi decuplica la posta, anche se ben lontana dall’eventuale risultato esatto a favore dei slovacchi. Basti pensare che lo 0-2 paga addirittura 60 volte la giocata sulla piattaforma di SNAI!Il mercato Doppia Chance Primo Tempo/ Finale di Inghilterra-Slovacchia offre diverse proposte interessanti. Gli inglesi vincenti nella prima e nella seconda frazione di gioco (1/1) sono pagati a 2.05 su Sisal. Nel caso in cui i ragazzi di Southgate avessero difficoltà a sbloccare l’incontro nel primo tempo, riuscendoci però nella ripresa, la quota X Primo Tempo/ 1 esito Finale raddoppierebbe.La troviamo infatti a 3.90 su Sisal, a 3.95 su Better ed a 4.00 su bet365. Ancora meglio per gli scommettitori azzeccare il pronostico dell’Inghilterra perdente nel primo tempo e vincente nel secondo, dunque protagonista di una rimonta. In questo caso la quota scommessa parziale/finale sale fino a 26.00 su bet365!Chi sbloccherà il match tra Inghilterra e Slovacchia? Il calciatore più probabile ad aprire le marcature è il, quotato a 3.75 su bet365. La rete di Jude Bellingham invece si trova a 7.00 sempre sul Book verde. Tra i britannici, uno che vede spesso la porta ed ancora a secco in questo Europeo è Phil Foden. Il primo goal dell’incontro firmato dall’attaccante del City è quotato a 6.00 sulla piattaforma di SNAI.Se invece a sorpresa a sbloccare il match fosse un giocatore della Slovacchia? In questo caso le quote prima marcatore si fanno parecchio interessanti, in quanto partono da un minimo di 17.00 su tutti i Bookies. Altra ipotesi molto ben quotata è l’autogoal, un azzardo che però moltiplica ben 34 volte la posta.Sono in totale 6 i precedenti tra le due nazionali, di cui uno risalente alla fase finale degli Europei e terminato 0-0 nel 2016 in Francia. Tutte le altre cinque sfide hanno registrato il successo degli inglesi. Nel dettaglio, Inghilterra e Slovacchia si sono incontrate due volte nelle qualificazioni europee con un doppio successo per 2-1 dei Tre Leoni.Stessa sorte nelle due gare di qualificazione ai mondiali del 2018 (1-0 e 2-1). A completare i precedenti, l’amichevole del 2009 vinta nettamente per 4-0 dagli attuali vicecampioni d’Europa.Il ct Southgate ha qualche dubbio su chi affiancare in mediana a Rice. Al momento Mainoo sembra favorito su Alexander Arnold. Confermata la linea difensiva a quattro con Walker, Stones, Guéhi e Shaw a protezione di Pickford. In attacco Harry Kane, supportato da Saka e Foden sugli esterni, con Bellingham libero di muoversi sulla trequarti.Nessun problema di formazione per il tecnico italiano Calzona. Škriniar e Hancko coppia centrale di difesa, confermato a centrocampo il trio composto da Kucka, il “napoletano” Lobotka e Duda. In attacco i talentuosi e imprevedibili Haraslin, Schranz e Strelec.: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Shaw; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane Allenatore: Gareth Southgate.: Dúbravka; Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Strelec, Haraslín. Allenatore: Francesco Calzona.Il match tra Inghilterra e Slovacchia sarà trasmesso sulla, precisamente sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La telecronaca sarà affidata a Massimo Marianella e Lorenzo Minotti.La gara potrà essere vista anche in streaming, scaricando l’App NOW e Sky Go, disponibili per pc desktop, smartphone e tablet con sistemi operativi Android/iOS. L’incontro non verrà trasmesso in chiaro sulla Rai.Puoi scommettere su Inghilterra-Slovacchia sui migliori siti di scommesse europei ADM. Si tratta di operatori di gioco in possesso di una regolare licenza ADM, sicuri e legali. Tra questi segnaliamo Sisal, SNAI, Better, bet365, William Hill, BetWay, LeoVegas, BetFlag, Betfair, PlanetWin365 e Goldbet. Sono marchi altamente affidabili, tra i preferiti dagli scommettitori italiani.Tutti i portali riportati in tabella offrono palinsesti completi sulle partite di Euro 2024, con migliaia di opzioni di giocata tra cui scegliere. In più, disponibili bonus benvenuto scommesse , quote maggiorate, speciali classifiche e tante altre promozioni, una serie di vantaggi che rendono più divertente seguire la partita tra Inghilterra e Slovacchia.Tra i consigli per le scommesse su Inghilterra-Slovacchia, raccomandiamo di(qui una panoramiche sulle migliori quote europei . In più suggeriamo di seguire la partita in diretta tv o streaming, per rendersi conto di come evolve il match ed eventualmente approfittare delle occasioni che si presentano grazie alle scommesse live., anche se la sorpresa può sempre capitare. Sui siti scommesse menzionati in questo nostro pronostico, per tutti gli incontri sono disponibili statistiche accurate, ti consigliamo di leggerle prima di piazzare le tue giocate!Sì, soltanto uno, riferito ad Euro 2016 in Francia, terminato a reti inviolate (0-0).In totale, Inghilterra e Slovacchia si sono incontrate 6 volte nel corso della loro storia.L’Inghilterra ha vinto cinque volte, la Slovenia non ha mai battuto la formazione britannica.Harry Kane ha giocato 94 gare con la sua Nazionale ed ha segnato 64 reti.