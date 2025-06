L’incertezza nel Gruppo C degli Europei di calcio regna sovrana. Mercoledì 25 giugno, alle ore 21:00, si disputeranno le ultime due partite del girone, tra cui Inghilterra-Slovenia, che rappresenta il focus di questo articolo. Il match si giocherà al “Cologne Stadium” di Colonia. Nella tabella in basso possiamo vedere le quote relative alla vittoria delle due squadre.

Stando alle quote dei principali bookmaker, la nazionale inglese è nettamente favorita. Kane e compagni puntano a chiudere il girone al primo posto e con i tre punti avrebbero la certezza di centrare l’obiettivo. Ma la Slovenia ha fatto vedere buone cose nelle due partite sin qui disputate, anche se non ha ancora centrato la vittoria.

Il nostro pronostico Inghilterra Slovenia

È difficile pensare che la Slovenia possa fare il colpaccio contro l’Inghilterra. La nazionale allenata da Southgate è una vera e propria corazzata e difficilmente si lascerà sfuggire l’occasione di chiudere il Gruppo C al primo posto. Il gap tra le due compagini è davvero ampio, ma ciò non impedisce a Sesko e compagni di provarci fino in fondo.

Per il pronostico Inghilterra Slovenia abbiamo tenuto in considerazione diversi fattori: oltre ai valori delle due rose, ci aspettiamo che l’Inghilterra faccia valere la maggiore esperienza dei suoi calciatori, più abituati a calcare i palcoscenici delle grandi competizioni, rispetto ai giocatori sloveni. Tuttavia, alla nazionale allenata da Kek potrebbe bastare anche un pareggio per sperare di essere tra le terze ripescate. Ciò ci induce a pensare che la Slovenia partirà con un atteggiamento piuttosto cauto.

*Le quote indicate possono subire variazioni.

Pronostico Inghilterra Slovenia con risultato esatto

Secondo i nostri studi riguardanti la formulazione di un valido pronostico per questo match, pensiamo che il risultato esatto Inghilterra Slovenia 2-0 sia molto valido. Come anticipato nel precedente paragrafo, ci aspettiamo che la Slovenia inizi la partita nel tentativo di contenere gli attacchi inglesi e questo fattore potrebbe bloccare la partita, almeno nel primo tempo.

A nostro avviso, l’Inghilterra potrebbe faticare nella prima frazione di gioco per poi uscire alla distanza. Per questo motivo, oltre al risultato esatto di Inghilterra-Slovenia 2-0, vi diciamo che il primo tempo potrebbe chiudersi a reti bianche, quindi con il risultato esatto di 0-0.

La quota Inghilterra-Slovenia risultato esatto 2-0 si gioca a 6.38 su Betway, a 6.00 su Sisal e 5.75 su Better.

Risultato Esatto 2-0 Betway Sisal Better 2-1 6.38 6.00 5.75

*Le quote indicate possono subire variazioni.





Inghilterra Slovenia Pronostico 1+Under 3,5

Il nostro pronostico Inghilterra-Slovenia è 1+Under 3,5. Gli inglesi dovranno vincere per non mettere a repentaglio il primo posto nel girone e gli sloveni dovranno cercare di tenere la partita bloccata nel tentativo di sfruttare qualche episodio favorevole. Ciò ci induce a pensare che la nazionale di Gareth Southgate avrà la meglio nell’arco dei 90 minuti, ma potrebbe avere delle difficoltà a sbloccare il match.

Per questi motivi, ci aspettiamo una vittoria dell’Inghilterra senza, però, troppi gol. Al momento, la combo 1+Under 3,5 si trova a 1,95 su Snai e 1,90 su Sisal e 1,83 su William Hill.

>>>⚽ 1+Under 3,5 a 1,95 su Snai ⚽<<<





Inghilterra Slovenia Pronostico Primo Marcatore

È arrivato il momento di analizzare chi sarà il calciatore che sbloccherà Inghilterra-Slovenia. Per questa giocata, vi proponiamo un pronostico in controtendenza rispetto a quanto è stato mostrato in campo. Sin qui, infatti, il giocatore in questione non ha reso per come ci si aspettava, ma siamo certi che – alla fine – inciderà in positivo sull’Europeo dell’Inghilterra. E potrebbe iniziare a farlo proprio contro la Slovenia. Stiamo parlando di Bukayo Saka Primo Marcatore.

L’esterno offensivo dell’Arsenal ha realizzato 20 gol stagionali con la maglia del proprio club, ma ancora è a secco agli Europei di calcio. Questa potrebbe essere la partita adatta per lui. Saka 1° Marcatore è offerto su Sisal a 7.75, su bet365 a 7.50 e su William Hill a 6.50.

>>>⚽ Saka che sarà il primo marcatore a 7,5 su bet365 ⚽<<<





Inghilterra Slovenia Statistiche partite precedenti

Sono sei i precedenti tra Inghilterra-Slovenia nella loro storia. In cinque di questi ha trionfato la nazionale inglese. Registriamo un pareggio per 0-0 nelle qualificazioni ai Mondiali 2018. Le due squadre non si affrontano da quasi 7 anni, ovvero dal 5 ottobre 2017, quando la nazionale di Southgate riuscì a strappare un 1-0 grazie ad un gol di Harry Kane nei minuti di recupero.

Inghilterra Slovenia Probabili Formazioni

Ma ora volgiamo lo sguardo al presente e andiamo a vedere le probabili formazioni di Inghilterra Slovenia:

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Gomez, Trippier; Gallagher, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. CT: Southgate.

Slovenia (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Gorenc, Stankovic, Gnezda Cerin, Mlakar; Sporar, Sesko. CT: Kek.

Il commissario tecnico degli inglesi, Gareth Southgate, potrebbe optare per un po’ di turnover per quest’ultima sfida della fase a gironi. I maggiori indiziati a trovare una prima maglia da titolare a Euro 24 sono Gallagher, Bowen e Palmer, ma probabilmente solo il primo partirà tra gli undici. Il tecnico degli sloveni, invece, si affida al suo giocatore migliore, Benjamin Sesko, per tentare di scardinare la difesa dell’Inghilterra, che non è sembrata irreprensibile nell’ultimo match giocato contro la Danimarca (terminato 1-1).

Dove vedere Inghilterra-Slovenia in TV o Streaming

Sono in molti gli appassionati di calcio che si chiedono dove vedere Inghilterra-Slovenia in tv. Ebbene, il match sarà visibile in chiaro su Rai 1 martedì 25 giugno a partire dalle ore 21:00. Naturalmente, ci sarà anche la diretta sui canali Sky Sport. Sulla piattaforma pay tv sono trasmesse tutte le partite di Euro 2024, a differenza della Rai.

Lo streaming sarà disponibile da pc, smartphone e tablet su Rai Play, Sky Go e Now.

Dove scommettere il pronostico Inghilterra Slovenia?

Per giocare il tuo pronostico di Inghilterra-Slovenia puoi sfruttare uno dei siti scommesse ADM. La maggior parte di essi, in occasione del campionato europeo, ha introdotto un’apposita sezione per agevolare gli amanti delle scommesse euro 2024, con la possibilità di scommettere su molti tipi di eventi, come – ad esempio – la tri-combobet 1X2 + U/O + Marcatore.

Il nostro suggerimento è di scegliere uno dei siti scommesse con un’app pienamente funzionante e un’interfaccia grafica accattivante e intuitiva, che vi consenta di individuare subito i mercati preferiti.

I nostri consigli Scommesse su Inghilterra-Slovenia

Oltre ai fattori elencati nel precedente paragrafo, un altro aspetto da tenere fortemente in considerazione è rappresentato dalle promozioni presenti su un sito. Per piazzare i vostri pronostici su Euro 2024 con un rischio minore, assicuratevi di sfruttare uno dei bonus senza deposito o uno dei tanti bonus benvenuto scommesse presenti. Ad esempio, su Goldbet potrete ricevere 1.000 euro senza deposito se effettuerete la registrazione tramite SPID, mentre su Snai è presente un bonus benvenuto fino a 1.024 euro.

Riguardo alle quote relative all’esito finale del match, come abbiamo detto l’Inghilterra è nettamente favorita: il segno 1 è offerto a 1.38 su LeoVegas. Riguardo agli altri esiti, di difficile realizzazione, il segno X si può trovare a quota 4.80 su NetBet, mentre il segno 2 a 9.50 su bet365.

Domande frequenti su Inghilterra e Slovenia

Di seguito una lista delle domande più frequenti su Inghilterra e Slovenia.

1. Quanti Europei ha vinto l’Inghilterra nella sua storia?

Fa strano scriverlo, ma l’Inghilterra non ha mai vinto l’Europeo nella propria storia. Il miglior risultato dei Tre Leoni è stata la finale conquistata nel 2021, persa ai rigori contro la nostra Nazionale.

2. L’Inghilterra è già qualificata agli ottavi di finale di Euro 2024?

Non ancora. Per la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale, alla nazionale inglese basta un pareggio. Tuttavia, anche in caso di una sconfitta poco probabile contro la Slovenia, Kane e compagni possono sperare nel ripescaggio come migliore terza.

3. Quanti gol ha segnato Sesko in questa stagione?

L’attaccante classe 2003, considerato da tutti come uno dei migliori prospetti mondiali, ha realizzato 18 reti stagionali con la maglia del Lipsia e 5 reti con la maglia della propria nazionale. Ancora è a secco in questi Europei.

4. Quante volte la Slovenia ha partecipato ad un campionato europeo?

Quella di quest’anno è la seconda partecipazione della Slovenia ad un Europeo. L’esordio avvenne nel 2000.

5. La Slovenia può ancora qualificarsi agli ottavi?

Sì, ma per farlo dovrà battere l’Inghilterra. Attualmente, gli sloveni hanno 2 punti in classifica, frutto dei due pareggi ottenuti contro Danimarca e Serbia. Sesko e compagni possono anche sperare in un pareggio per centrare la qualificazione agli ottavi come migliore terza. Ma non sarà semplice.