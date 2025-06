Inghilterra - Svizzera: pronostico, quote, dove scommettere e promozioni

Inghilterra - Svizzera apre la seconda giornata dei quarti di finale di Euro 2024, nella cornice della Dusseldorf Arena, sabato 6 luglio alle ore 18.00 italiane. In palio c’è un posto in semifinale che gli elvetici, fin qui solidi e convincenti, non vogliono farsi sfuggire. Dovranno, però, superare la corazzata inglese. Ecco le quote del match:





Yakin sfida Soutghate dopo aver eliminato l’Italia di Luciano Spalletti. Gli inglesi hanno invece eliminato, a fatica, la Slovacchia guidata da un altro allenatore italiano: quel Francesco Calzona che con Spalletti condivide la guida della panchina del Napoli - seppur per meno tempo e con diverse fortune. Come finirà tra Inghilterra e Svizzera?

Il nostro pronostico Inghilterra - Svizzera

Il nostro pronostico di Inghilterra - Svizzera vede gli inglesi sulla carta favoriti: volendo fare una comparazione tra le rose a disposizione dei due commissari tecnici, Southgate ha dalla sua dei giocatori capaci di ribaltare ‘da soli’ la partita. È successo agli ottavi, con la rovesciata in extremis di Jude Bellingham prima e l’incornata vincente di Kane poi.

La Svizzera però fin qui ha condotto un Europeo quasi perfetto, fermando la Germania e annichilendo l’Italia con un 2-0 e una partita impeccabile agli ottavi. Può contare su trame di gioco solide, su un collettivo che si aiuta e che - aldilà di qualche piccolo buco di troppo lasciato ogni tanto in difesa - può dire la sua.

L’Inghilterra saprà però assorbire la lezione appresa (?) contro la Slovacchia, provando a chiudere prima una partita alla sua portata. Deve farlo, se vuole riscattarsi da una sconfitta - quella in finale contro gli azzurri a Euro 2020 in casa propria - che ancora brucia molto.

*Le quote indicate possono subire variazioni.

Pronostico Inghilterra Svizzera Primo tempo / Secondo tempo

Per il pronostico di Inghilterra-Svizzera proviamo a ipotizzare come finirà il Primo tempo e come finirà il secondo tempo. L’Inghilterra, fin qui, ha un po’ vacillato dimostrando poca concretezza nel chiudere le partite durante i 90 minuti.

Dopo aver vinto all’esordio per 1-0, ha totalizzato un’altra vittoria e due pareggi segnando 4 reti e subendone 2. Solo in extremis è riuscita a evitare una clamorosa eliminazione agli ottavi. Diverso il percorso degli elvetici, che con grande carattere e un’ottima circolazione di palla hanno segnato 7 reti subendone tre.

Sulla loro strada hanno già incontrato la Germania, pareggiando, e l’Italia eliminandola agli ottavi. Per il pronostico Primo/Tempo secondo tempo prevediamo la doppia chance Svizzera/Inghilterra quotata a 36.59 su BetWay, a 36.00 su NetBet, a 34.00 su bet365 e a 31.00 su LeoVegas. I siti scommesse Europei quotano invece un equilibrato pareggio al termine del primo e del secondo tempo a 4.45 (GoldBet e Better), 3.96 (BetWay) e 3.90 (Sisal).

Primo Tempo/Secondo tempo BetWay NetBet bet365 Svizzera/Inghilterra 36.59 36.00 34.00

*Le quote indicate possono subire variazioni.

Inghlterra-Svizzera pronostico Over 2.5

Esaminiamo ora il pronostico Over 2.5 di Inghilterra-Svizzera, osservando come è quotato sulle lavagne dei principali siti di scommesse: bet365 e LeoVegas pagano l’Over 2.5 a 2.63 volte la posta iniziale.

Altri bookmakers come Sisal, Snai, GoldBet e Better, sono leggermente più cauti e quotano a 2.50 questo esito. Potrebbe essere una partita con molti goal? A giudicare dai talenti che scenderanno in campo, la risposta è ‘si’. Kane ha dimostrato di essere in splendida forma, trascinando la nazionale di Southgate ai quarti.

Bellingham ha già segnato due (bellissime) reti e non abbiamo ancora visto il miglior Foden. La Svizzera è in grado di tessere trame di gioco che consentono gli inserimenti vincenti dei centrocampisti. Prova ne sono i goal di Freuler e Shaqiri, ad esempio. Entrambe le squadre puntano, poi, molto sulle loro ali.

Saka e Mainoo rappresentano di certo un fattore, anche in zona goal. Dall’altra parte, Ndoje ha portato in vantaggio i suoi contro la Germania nella gara terminata poi 1-1. Insomma, le soluzioni offensive sono molteplici e ci immaginiamo una partita a viso aperto dove il numero di reti potrebbe essere elevato.

Inghilterra - Svizzera Pronostico Primo Marcatore

Harry Kane primo marcatore paga 5.00 volte la posta iniziale su bet365 e 3.00 volte la posta iniziale su Betsson. Il capitano dell’Inghilterra, al Bayern Monaco nell’ultima stagione, nonostante l’età continua ad essere uno dei bomber più prolifici sotto porta.

Finora sono 2 le reti in 354 minuti giocati nelle precedenti 4 partite, con 13 tiri totali nello specchio e una grande confidenza con i calci di rigore. Ci si aspetta di più, sul fronte svizzero, da Breel Embolo. Ha scavalcato Noah Okafor nelle gerarchie di Yakin ma finora ha messo a segno soltanto una rete su tre tiri totali nello specchio.

Va detto che fin qui ha giocato in tutto 188 minuti, anche se è sempre sceso in campo a conferma della fiducia del CT. nei suoi confronti. Embolo primo marcatore in Inghilterra - Svizzera paga 9.00 su bet365 e 5.00 su Betsson. Per quanto riguarda i pronostici europei su Bellingham, bet365 lo quota primo marcatore a 9.00!

Inghilterra Svizzera Statistiche partite precedenti

Inghilterra e Svizzera si sono affrontate 27 volte. Quella valevole per i quarti di Euro 2024 sarà dunque la sfida numero 28 tra queste due nazionali. Fin qui, il bilancio pende dalla parte dell'Inghilterra che ha battuto 18 volte la Svizzera. Sono sei i pareggi totali e soltanto tre le vittorie degli elvetici.

La nazionale di Yakin ha una buona occasione per rimpinguare la casella 'vittorie' e ribaltare il trend che registra una netta predominanza da parte dell'Inghilterra? Staremo e vedere!

Nei precedenti tra Inghilterra e Svizzera, gli inglesi hanno segnato 59 reti mentre la Svizzera soltanto venti. Inglesi e Svizzeri si sono incrociati l'ultima volta due anni fa, il 23 marzo 2022, in un'amichevole che terminò 2-1 per l'Inghilterra. Ed ecco una curiosità ulteriore: nel tabellino della partita si iscrissero proprio Harry Kane e Breel Embolo che, come abbiamo appena visto, sono accreditati nelle migliori quote europei come marcatori che possono sbloccare questo match.

Inghilterra - Svizzera Probabili Formazioni

Buone notizie per Yakin che recupera un 'riposato' Widmer dopo la squlifica che gli ha impedito di giocare gli ottavi contro l'Italia. Dovrebbe partire titolare, in un assetto tattico che prevede tre uomini davanti a Sommer con Akanji a guidare la difesa elvetica.

Confermato Vargas, uno dei migliori in campo agli ottavi. Southgate invece dovrà fare a meno di Guehi, squalificato. A sostituirlo dovrebbe essere Konsa. Davanti a Pickford dovrebbero giocare ancora Walker e Stones con - appunto - Konsa e Gomez a completare la difesa. Gallagher potrebbe affiancare Rice nella diga di centrocampo, con il tridente composto da Saka-Bellingham-Foden alle spalle dell'unica punta: il capitano Harry Kane.

Dopo aver giocato titolare contro la Slovacchia, Mainoo si accomoderà nuovamente in panchina.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Konsa, Gomez; Gallagher, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. Allenatore: Southgate.

Pickford; Walker, Stones, Konsa, Gomez; Gallagher, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. Allenatore: Southgate. Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Ndoye; Aebischer, Embolo; Vargas. Allenatore: Yakin.

Dove vedere Inghilterra-Svizzera in TV o Streaming

Inghilterra - Svizzera, match valevole per i quarti di finale di Euro 2024, sarà visibile in chiaro su Rai 2 alle ore 18.00 di sabato 6 luglio 2024. Prima e dopo sono previsti collegamenti con Dusseldorf per affrontare temi tattici e scoprire curiosità e ultime notizie legate alla partita. Inoltre, la gara sarà disponibile in streaming gratuito su RaiPlay.

Inghilterra-Svizzera sarà inoltre disponibile su Sky Sport per tutti gli abbonati al pacchetto Sport, precisamente su Sky Sport Uno al canale 201 della lineup dei canali sport della piattaforma. Ampio spazio, nel corso di tutta la giornata, ad analisi e approfondimenti su Euro 2024 e in particolare sul match a ridosso del calcio di inizio dello stesso.

La programmazione Sky offre una copertura completa dell’evento e di tutti gli Europei. Inghilterra - Svizzera sarà disponibile in streaming sull’App Sky Go, sempre per gli abbonati. Coloro i quali hanno sottoscritto un abbonamento al pacchetto Sport su NowTV potranno vedere su questa applicazione in streaming il match.

Dove scommettere il pronostico Inghilterra-Svizzera?

Puoi scommettere il pronostico Inghilterra Svizzera su Snai, Sisal, GoldBet, Better, NetWin, NetBet, LeoVegas, Betsson, BetWay, bet365 e molti altri siti online di betting legali, sicuri e trasparenti che operano sul territorio italiano offrendo le migliori quote e degli ottimi bonus di benvenuto scommesse.

Navigando su ognuna di queste piattaforme, troverai nella sezione sport le partite di Euro 2024 in evidenza e cliccando su Inghilterra-Svizzera potrai farti un’idea del palinsesto e di tutti i mercati disponibili. Approfondisci le quote per ogni singolo esito, guardando se - ad esempio - ci sono delle promozioni speciali.

Siamo al giro di boa di questa competizione così seguita e - giorno dopo giorno - le piattaforme online di betting offrono ad esempio delle interessanti quote maggiorate su chi sarà la vincente Europeo o delle quote live su Inghilterra-Svizzera e su tutte le altre gare dei quarti che verranno disputate il 5 e il 6 luglio.

I nostri consigli Scommesse Inghilterra-Svizzera

Anche se - come detto - l’Inghilterra parte sulla carta favorita, il nostro consiglio per le scommesse su Inghilterra-Svizzera è di non sottovalutare gli elvetici.

Le ottime prove disputate contro l’Italia, annientata sul piano del gioco, e la Germania (fin qui una delle formazioni più informa di Euro 2024 e più accreditate per la conquista del titolo) hanno elevato le speranze degli svizzeri di poter raggiungere una semifinale che non rappresenta per niente una chimera.

La solidità della difesa, guidata dal portiere interista Sommer (specialista anche nel parare i rigori) è il primo dei tasselli dell’impianto costruito da Yakin. Attenzione, dunque, a non sottovalutare questa Svizzera e le sue chances di vincere la partita. Affidati dunque alle statistiche, ai dati, ma anche alle tue sensazioni su un match che dovrebbe regalarci delle grandi emozioni. Non dimenticare di assicurarti un bonus senza deposito scommesse tra quelli disponibili sui siti online di betting e di divertirti responsabilmente!

Domande Frequenti su Inghilterra-Svizzera

Qual è il miglior piazzamento della Svizzera agli Europei?

Il miglior piazzamento della Svizzera agli Europei sono i quarti di finale, raggiunti a Euro 2020.

Quante volte l’Inghilterra ha vinto gli Europei?

L’Inghilterra non ha mai vinto gli Europei.

Quante medaglie ha conquistato l’Inghilterra agli Europei?

Terzo posto nel 1968, secondo posto nel 2020.