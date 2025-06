Inter: con Frattesi è già addio a Gennaio? Il parere dei bookies nelle quote calciomercato

Frattesi via a gennaio? Il parere dei bookies nelle quote calciomercato Inter

La finestra di mercato invernale entra nel vivo. Molte squadre si stanno muovendo per il mercato in entrata, ma non stanno mancando le sorprese anche per diversi affari in uscita. Tra questi,. Il centrocampista dell'Inter sta trovando pochissimo spazio con i nerazzurri ed è richiesto da tante squadre. La società, però, non vorrebbe cedere il ragazzo, soprattutto per poi andare a rinforzare una squadra rivale. Si parla della Roma, di cui Frattesi è tifoso, del Napoli che potrebbe inserirsi dopo la cessione di Kvara e di altri club che restano alla finestra.Le potenzialità del giocatore non si discutono, giocherebbe in quasi tutti i centrocampi d'Italia. Velocità, inserimento, senso del gol e buona attenzione anche in fase difensiva. Non più giovanissimo (classe 99') ma comunque un colpo buono anche in termini di futuribilità. La Roma ci pensa, ma l'affare rimane complicato anche per i suoi costi. L'Inter, infatti, chiede una cifra intorno ai 45 milioni di euro per liberarsi del centrocampista italiano e la società capitolina non ha intenzione di avvicinarsi a queste cifre.. Dunque, secondo i siti scommesse la partenza di Frattesi è quasi scontata, ma l'Inter non ha bisogno di vendere ed ha sempre fatto della sua panchina di 'lusso' la propria fortuna.

Il nostro parere sull'eventuale partenza di Frattesi

L’unico motivo per cui noi pensiamo che sia un bene la cessione di Frattesi, è per il ragazzo. È vero, all’Inter si impara tantissimo, soprattutto quando davanti ti trovi calciatori come Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Zielinski. È altrettanto vero, però, che Frattesi merita di giocare e di esplodere definitivamente anche in ottica Nazionale.. Le vie del mercato sono infinite, le sorprese dietro l’angolo, dunque resta solo da attendere le eventuali mosse delle squadre interessate a Davide Frattesi.