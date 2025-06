Inter, Cristiano Ronaldo può arrivare davvero? Ecco il parere dei bookmakers

L’Inter si appresta ad affrontare un finale di stagione intenso, con l'obiettivo di chiudere al meglio in campionato, Champions e Coppa Italia. Ma all’orizzonte c’è anche il primo storico Mondiale per Club targato FIFA, al via a giugno, dove i nerazzurri vogliono arrivare pronti per essere protagonisti assoluti. In questo scenario si inserisce una suggestione clamorosa: Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare l’Al Nassr e tornare in Europa proprio per giocare il torneo. L’idea di un ultimo duello Messi-Ronaldo, in una cornice ufficiale e globale come il Mondiale per Club, ha acceso i riflettori… anche quelli dei bookmaker nelle quote calciomercato.

Ronaldo in nerazzurro si può fare? Il parere dei bookmaker nelle quote calciomercato Inter

. La quota proposta da, un valore che fotografa bene la situazione: suggestiva, affascinante, ma difficile da concretizzare. I bookies restano cauti, ma l’idea che CR7 possa tornare in Europa per disputare un torneo ad altissimo impatto mediatico, come il nuovo Mondiale per Club, tiene viva la questa ipotesi. Un colpo che farebbe impazzire i tifosi e regalerebbe ulteriore visibilità al progetto nerazzurro.

Il nostro parere sull'eventuale arrivo di Cristiano Ronaldo all'Inter

Sulla carta è una suggestione affascinante ma nella realtà appare altamente improbabile. I costi legati all’operazione – ingaggio, commissioni, bonus – sarebbero difficilmente sostenibili per l’Inter, che negli ultimi anni ha scelto una linea di sostenibilità economica. Anche a parametro zero, CR7 comporterebbe un investimento enorme, non solo in termini finanziari ma anche di gestione interna. Per quanto il Mondiale per Club sia una vetrina ambita, crediamo che Marotta e Inzaghi si orienteranno verso profili più funzionali e compatibili con il progetto tecnico ed economico nerazzurro.