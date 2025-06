Inter, i bookmaker scacciano la crisi di Lautaro: quotato il doppio gol contro Udinese e Stella Rossa

Una Copa America vinta da protagonista e uno scudetto da capocannoniere non bastano., che da marzo ha segnato solo una volta in Serie A, è a caccia di quei gol che per un attaccante sono benzina pura. Se mancano quelli, spesso viene a mancare anche la fiducia, quella che i bookmaker sembrano avere ancora nel capitano dell'Inter: secondo i betting analyst di, infatti, la prossima rete di Lautaro contro l'Udinese si gioca a 2,25. Se non dovesse sbloccarsi sabato, ecco subito l'occasione in Champions contro la Stella Rossa: il primo gol stagionale segnato ai serbi vale 2,50 la posta. Meno probabili le opzioni successive: il Toro che si sblocca il 5 ottobre contro il Torino è visto a 6,50, mentre la prima rete segnata il 20 ottobre alla Roma è alta a 17.