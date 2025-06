Inter, in arrivo Salah? Il parere dei bookies nelle quote calciomercato

Quote calciomercato, Salah all’Inter? Ecco cosa dicono i bookmaker

Ormai ci siamo: manca poco più di una decina di giorni all'inizio della sessione invernale di calciomercato. Un mese intenso, in cui molte squadre si muoveranno per rinforzare la rosa: alcune per apportare miglioramenti strategici, altre per rispondere a necessità urgenti. E poi c’è l’Inter. I nerazzurri sembrano già proiettati verso il futuro, con uno sguardo alla prossima stagione. Quando si ha un dirigente del calibro di Giuseppe Marotta al timone, i tifosi possono dormire sonni tranquilli.. L’egiziano, ancora lontano dal rinnovo con il Liverpool, potrebbe liberarsi a parametro zero nel giugno del 2025. Marotta osserva attentamente la situazione, valutando margini e fattibilità di quello che sarebbe un colpo clamoroso. In questo approfondimento analizzeremo iSostenibilità e competitività che devono andare di pari passo: è sempre stato questo il pensiero di Marotta., che andrebbe ad acquistare uno degli esterni più forti d’Europa, andando ad anticipare la concorrenza e, soprattutto, risparmiando il costo del cartellino. La situazione contrattuale con il Liverpool non è ancora ben chiara, l’affare è molto complicato ma sognare non costa nulla per i tifosi nerazzurri. I siti scommesse hanno quotato questa possibile operazione e troviamo laCome anticipato, l’affare è complesso e lo dimostrano le quote, ma occhio a Marotta e la ‘squadra mercato’ dell’Inter.Prima di visionare il nostro parere su questa ipotesi, ecco due approfondimenti utili:

Il nostro parere sull'eventuale trasferimento di Salah all'Inter

Non c’è da discutere sul valore tecnico del giocatore ma bensì su come potrebbe essere integrato nell’ormai più che collaudato sistema dell’Inter. Salah è un giocatore abituato a giocare molto defilato sulla zona destra del campo, un’ala pura. Nel sistema di Simone Inzaghi, abbiamo sempre visto due attaccanti capaci di muoversi su tutto il fronte d’attacco e, soprattutto, con caratteristiche ben diverse da Salah, vedi Dzeko, Lukaku e adesso Thuram oltre a Lautaro Martinez. Sia chiaro, Salah non sarà mai un problema averlo in squadra, ma sarebbe curioso capire come verrebbe impiegato nel sistema tattico di Inzaghi. Tuttavia, dopo tutte queste considerazioni,