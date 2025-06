Inter in pole come miglior attacco della Serie A, in quota testa a testa con la Juventus per la difesa meno battuta

protagonista in Serie A e non solo. Le reti di Dimarco e Frattesi per l’Italia, unite a quelle di Dumfries per l’Olanda, testimoniano come i nerazzurri non siano dipendenti solo da Lautaro, ancora a secco in campionato, e Thuram, invece capocannoniere a quota quattro centri. Questa abbondanza offensiva – insieme agli otto gol segnati in tre giornate - si riflette anche nei numeri dei bookie, con gli esperti di Snai che vedono a 1,45 i nerazzurri come miglior attacco al termine della 38^ giornata. Primo rivale in quota laa 3,50, con l’Atalanta a chiudere il podio virtuale a 6 volte la posta.Più equilibrio invece per quanto riguarda la miglior difesa della Serie A. Avanti sempre l’Inter, a 1,75, ma tallonata dalla Juventus, ancora imbattuta dopo i primi 270’, offerta a 2. Terzo incomodo il Napoli di Antonio Conte, un altro che punta sempre sulla solidità difensiva, a 5,50, seguite da Torino e Roma lontane a quota 20.