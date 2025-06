Inter, nuova tentazione Dybala nelle quote di mercato. I bookie puntano su Gudmundsson, spunta l'ipotesi Reus

Dopo due anni, nuova tentazioneper l'Inter. La Joya, alle prese con un rinnovo non facile con la Roma, torna ad essere uno dei nomi sul taccuino di Marotta e l'operazione, anche secondo gli esperti, non è impossibile: si gioca a 5, infatti, la possibilità di vedere nella prossima stagione una coppia tutta argentina con Lautaro. Più percorribile la pista, ormai chiaro obiettivo di mercato e proposto a 2 su Goldbet scommesse come nuovo giocatore dell'Inter. Dall'estero, invece, potrebbe arrivare un nome affascinante: 35 anni, svincolato, curriculum di tutto rispetto. Si tratta di Marco Reus, il cui passaggio in nerazzurro si gioca a 3. Più complicato arrivare a Joshua Zirkzee, per la concorrenza e le alte richieste del Bologna: l'acquisto dell'olandese paga 7 volte la posta.