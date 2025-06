Ci siamo, sta per succedere davvero. Finalmente, il 15 giugno 2024 alle ore 21 (italiane) l’Italia giocherà contro l’Albania al Westfalenstadion di Dortmund quella che – per entrambe le formazioni – sarà la gara di esordio a Euro 2024. La nazionale guidata da Luciano Spalletti, campione in carica, difende il titolo. Nel suo percorso, la prima avversaria è la nazionale albanese. Gli uomini guidati dal brasiliano Sylvinho sono in ascesa. Italia e Albania partecipano nel Gruppo B con Spagna e Croazia. Le furie rosse, secondo avversario degli azzurri, sono tra le maggiori favorite per la vittoria finale. Che partita aspettarsi?

Il nostro pronostico Italia Albania del 15 Giugno 2024

Sulla carta, i ragazzi di Luciano Spalletti partono favoriti. Ma le aquile conoscono bene l’avversario. Come accennato, sono numerosi i giocatori albanesi che militano da anni nel campionato italiano. Alcuni di loro sono ormai dei veterani in alcuni top club del nostro Paese. Malgrado le ultime due prestazioni nelle amichevoli contro Bosnia e Turchia non siano state proprio convincenti, l’Italia ha più chances di vittoria contro gli avversari. Nelle ultime 10 partite, la nazionale attualmente guidata da Spalletti ha perso soltanto contro la fortissima Inghilterra, segnando in tutto 18 goal e subendone 8. Il percorso di qualificazione a Euro24 era iniziato – lo diciamo per dovere di cronaca – con Roberto Mancini in panchina.

Ci aspettiamo, dunque, un "buona la prima" per l'Italia anche se potrebbe essere una vittoria sofferta caratterizzata da qualche incertezza in una difesa recentemente rimaneggiata per via delle assenze "all'ultimo minuto" di Acerbi e Scalvini. Molto, naturalmente, dipenderà dalla vena creativa sotto porta di Scamacca e Chiesa. Ma anche dalle incursioni di Frattesi che, con Spalletti, ha numeri da bomber.

Pronostico Italia Albania con Risultato esatto

Il risultato esatto di Italia-Albania potrebbe essere 3-1 in favore degli azzurri. Ci immaginiamo una partita ricca di occasioni che potrebbero essere capitalizzate presto. Gli azzurri potrebbero passare in vantaggio nel primo, considerando che è già successo cinque volte nelle ultime dieci gare giocate.

Nelle ultime dieci partite disputate, inoltre, l’Albania ha subito almeno due reti in sei occasioni. Analizzando ancora le ultime dieci partite giocate dall’Albania notiamo inoltre che Berisha, Ismajli e compagni hanno subito due o più gol nel primo tempo in cinque occasioni.

Italia Albania Pronostico Over 2.5

09/06/2024: Italia 1 - 0 Bosnia (Amichevole)

05/06/2024: Italia 0 – 0 Turchia (Amichevole)

24/03/2024: Italia 2 – 0 Ecuador (Amichevole)

21/03/2024: Italia 2 – 1 Venezuela (Amichevole)

20/11/2023: Ucraina 0 – 0 Italia (Amichevole)

17/11/2023: Italia 5 – 2 Macedonia (Qualificazioni a Euro 2024)

17/10/2023: Inghilterra 3 – 1 Italia (Qualificazioni a Euro 2024)

14/10/2023: Italia 4 – 0 Malta (Qualificazioni a Euro 2024)

12/09/2023: Italia 2 – 1 Ucraina (Qualificazioni a Euro 2024)

09/09/2023: Macedonia 1 – 1 Italia (Qualificazioni a Euro 2024)

Le quote Albania Italia risultato esatto 3-1 finale pagherebbe benissimo. È, infatti, dato a:Considerando le ultime 10 partite, tra gare ufficiali e amichevoli, l’Italia ha fatto registrare un over 2.5 in cinque occasioni.

Si potrebbe dunque prendere in considerazione questa quota per Italia-Albania, considerando che si tratta di uno dei pronostici Euro 24 per il match più probabili statistiche alla mano. L'Over 2.5 al momento paga 1.95 su Sisal, 1.97 su Snai, 1.95 su GoldBet, mentre viene bancato a 1.92 sulla lavagna di Eurobet.

Italia Albania Pronostico Primo Marcatore

Stiamo continuando a pensare al pronostico Italia-Albania e non possiamo non chiederci chi la sbloccherà. Chi segnerà il primo goal della propria squadra agli Europei 2024? Gianluca Scamacca primo marcatore di Italia-Albania è pagato a 5.00 su William Hill e a 4.75 su bet365, mentre Federico Chiesa è dato a 6.00 su bet365 e a 6.50 su William Hill.

Non sappiamo con certezza se entrerà a partita in corso o se verrà schierato titolare, ma sappiamo con certezza che Giacomo Raspadori è un pupillo di Luciano Spalletti. Il mister toscano lo ha allenato durante la trionfale stagione dello scudetto a Napoli nel 2022 – 2023. Anche in quella squadra, l’ex Sassuolo non partiva titolare. Eppure, è riuscito a segnare 6 goal (di cui 4 in Champions) in 33 presenze. Lo stesso numero di reti segnate, seppur in 28 presenze, in nazionale maggiore. Osservando le quote Europei, un suo goal contro l’Albania è bancato a 6.00 su bet365.

Italia Albania, Statistiche partite precedenti

Italia e Albania si sono affrontate solo quattro volte in passato. La prima risale al novembre 2014, in amichevole a Genova. L’Italia, guidata da Antonio Conte, sconfisse con una rete di Okaka all’82esimo l’Albania guidata da un italiano: Gianni De Biasi. Anche nelle altre tre occasioni, la formazione albanese era guidata da un allenatore italiano (nella seconda sfida ancora De Biasi, poi Christian Panucci e infine Edi Reja). Nel 2017, Italia e Albania si affrontarono due volte in gare – questa volta – ufficiali. Si giocavano le qualificazioni ai Mondiali e in entrambe le occasioni gli azzurri uscirono vincitori. All’andata, a Palermo, De Rossi su rigore e Immobile inchiodarono il punteggio sul 2-0. Al ritorno, nella prima partita della storia giocata dagli italiani in terra albanese, Candreva sbloccò il risultato festeggiando la gara numero 800 della Nazionale. Nell’ultimo e amichevole match del 2022, finì 3-1 per gli azzurri. Nel nostro pronostico per Italia-Albania del 15 giugno, prevediamo ancora una volta la vittoria degli azzurri, con un totale di 5 vittorie su 5 partite disputate.

Italia Albania Probabili Formazioni

Queste le probabili formazioni di Italia Albania, in campo a Dortmund il 15 giugno alle ore 21.00.: Donnarumma, Darmian, Buongiorno, Bastoni, Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco, Frattesi, Chiesa, Scamacca;Meret, Vicario, Cambiaso, Gatti, Calafiori, G.Mancini, Bellanova, L.Pellegrini, Cristante, Fagioli, Folorunsho, El Shaarawy, Retegui, Zaccagni, Raspadori;Luciano Spalletti.: E. Berisha, Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj, Asllani, Ramadani, Asani, Bajrami, Seferi, Broja;Kastrati, Strakosha, Mihaj, Aliji, Ajeti, Balliu, Kumbulla, Abrashi, M. Berisha, Laçi, Gjasula, Muçi, Daku, Hoxha, Manaj.Sylvinho.

In casa azzurri, ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere. Barella, che si sta allenando a parte per via di un affaticamento muscolare rimediato dopo la recente amichevole (contro la Turchia del suo compagno di squadra Cahlanoglu), potrebbe partire dalla panchina lasciando spazio a Cristante. Di Lorenzo e Cambiaso sono in ballottaggio per una maglia da titolare. Così come Frattesi e Lorenzo Pellegrini. In dubbio, sempre per un affaticamento, Fagioli.

Nell’Albania, invece, le idee sono chiare. Curiosità: se giocasse così, la formazione albanese avrebbe nel suo undici ben 8 giocatori che militano nel campionato italiano.

Dove vedere Italia - Albania in TV o Streaming

La partita tra Italia e Albania, la prima per entrambe le compagini agli Europei 2024, verrà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 in chiaro. Poco prima della partita, inizierà il collegamento con Dortmund. Nel pre-partita e nel post partita, ci sarà tempo per le analisi e i commenti di Lele Adani e Alessandro Antinelli. La telecronaca della gara sarà invece affidata ad Alberto Rimedio con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Chi volesse seguire Italia Albania in streaming gratuito, potrà farlo su Raiplay tramite pc o tramite app su smartphone e tablet.

Inoltre, Italia Albania verrà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Il servizio è disponibile per gli abbonati alla piattaforma, i quali potranno vedere il match e tutti gli Europei 2024 anche in streaming su Sky Go o su NowTV sia dal proprio pc che da smartphone e tablet.

Dove scommettere il pronostico Italia Albania?

Se vuoi giocare il tuo pronostico di Italia Albania, puoi farlo su tutti i siti di scommesse online italiani. Tutti gli operatori, infatti, preparano ormai da moltissimi mesi le proprie quote e i propri mercati sugli Europei di calcio 2024 dedicando – come sempre – moltissima attenzione a un evento di questa portata. Ecco su quali tra i principali siti suggeriamo di puntare e quanto pagherebbe la vittoria di Chiesa, Scamacca e compagni:

Il consiglio è quello di scegliere un sito di betting affidabile (in questo sono aiutare le nostre recensioni dettagliate e aggiornate), che abbia una navigabilità fluida e che possa consentire di giocare ad esempio delle ottime quote live così che tu possa sbizzarrirti durante ogni incontro. Il pallone - come dice il detto - "è rotondo" e nei novanta più recupero può capitare di tutto. Meglio avere l'opportunità di poter giocare anche live.

I nostri consigli Scommesse su Italia-Albania

In primis, assicurati di puntare il tuo pronostico su un sito che abbia un ottimo Bonus scommesse . Poi per quanto riguarda il goal dell’Albania, una rete in qualsiasi momento del match da parte dell’attaccante Armando Broja è pagata 5.80 su William Hill.Sempre William Hill, paga a 4.75 un goal di Jorginho. L’ex Napoli, uno dei pochi reduce dalla vincente spedizione inglese di Euro 2021, ha da farsi perdonare qualche rigore sbagliato di troppo negli ultimi anni. Ci riuscirà?

Naturalmente, nel calcio, può succedere di tutto: una (sulla carta) clamorosa vittoria dell’Albania è quotata 8.75 su BetFlag e Snai. LeoVegas quota, invece, il pareggio a 5.00.

Domande Frequenti su Italia e Albania

Quanti campionati d’Europa ha vinto l’Italia di calcio?

Ecco una lista delle domande più frequenti su Italia e Albania:

L’Italia ha vinto due volte gli Europei di calcio. Il primo trionfo risale al 1968. L’ultimo, molto più recente, al 2021 sotto la guida di Roberto Mancini. La vittoria è arrivata ai rigori, ai danni dell’Inghilterra.

Quante volte l’Italia ha partecipato agli Europei di calcio?

Quante volte l'Albania ha partecipato agli Europei?

Quando si affronteranno Italia Albania?

Con l’imminente partecipazione agli Europei 2024, sono undici le presenze dell’Italia alla competizione. In bacheca, come detto, ci sono due primi posti. L’Italia è arrivata quattro volte in finale, due volte in semifinale, due volte ai quarti di finale. In una sola occasione è stata eliminata durante la fase a gironi.Con la partecipazione a Euro 2024, salgono a due le presenze della nazionale albanese agli Europei. La prima risale al 2016. In entrambe le occasioni, l'Albania ha staccato il pass qualificandosi tra le prime due del suo girone.

La partita tra Italia e Albania si svolgerà a Dortmund, al Westfalenstadion, il 15 giugno 2024 alle 21.00. Lo diciamo? Si, diciamolo: ci aspettiamo una partita bella! Vale la pena menzionare i due precedenti a Dortmund degli azzurri, usciti imbattuti entrambe le volte.

Quante probabilità ha l'Italia contro l'Albania?

Le quote Italia Albania che vedono gli azzurri vincenti sono crollate da molto tempo, quindi l'Italia risulta la favorita per molti bookmakers. La gara è considerata alla portata degli azzurri, ritenuti favoriti da tutti i bookmakers per le scommesse Europei.