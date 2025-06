CALCIOMERCATO 03 giu 2024 , 19:34 Ultimi aggiornamenti: 03 giu 2024, 19:34

Italia-Turchia, Spalletti sfida Montella: azzurri favoriti a quota 1.57

Prosegue la preparazione dell’Italia a Euro 2024. Venerdì è cominciato il raduno, ma il ct Luciano Spalletti ha ora due amichevoli prima del via della competizione per testare la condizione dei suoi giocatori. Da valutare in particolare la tenuta difensiva dopo gli infortuni di Acerbi e Scalvini. Il primo appuntamento è Italia-Turchia, che andrà in scena martedì 4 giugno alle 21:00 al Dall’Ara di Bologna. Avversario di livello per il tecnico toscano che affronterà il suo allievo Vincenzo Montella, alla guida di una squadra ricca di talenti della Serie A, con capitan Çalhanoglu e Yildiz che rappresentano le minacce più grandi. Le quote sulla lavagna scommesse danno comunque gli azzurri nettamente favoriti a quota 1.57, contro il pareggio a 3.75 e il segno 2 a 5.40. La speranza è quella di vedere un’Italia già in forma e pronta a difendere il titolo di campione d’Europa. A pochi giorni dal via della manifestazione le quote Euro 2024 danno gli azzurri vincenti a 15, per un distacco importante rispetto al podio delle favorite: l’Inghilterra è a 4.00, la Francia a 5.00, la Germania è a 6.00.