Juve, dopo Douglas Luiz occhi in casa Atalanta: i bookie spingono per Koopmeiners, spunta anche Ederson

Non è ancora terminato il mosaico a centrocampo che Thiago Motta e Giuntoli hanno in mente. La mediana è il reparto che necessita di maggiori interventi in casa, che dopo l'affare- quasi in dirittura d'arrivo - guarda in casa dell'per ulteriori tasselli. Nelle previsioni di Snai , infatti, potrebbe essere Teunil prossimo colpo, con la quota per il trasferimento passata da 2,75 a 1,75 nel giro di un mese. Non solo l'olandese, ma anche un altro centrocampista di Gasperini piace molto alla dirigenza bianconera, come riferito dai migliori. Si tratta di Ederson, anche lui reduce da una stagione sugli scudi: sale a 5 l'ipotesi di vederlo alla corte di Thiago Motta. Il nuovo tecnico potrebbe poi puntare su un suo fedelissimo al Bologna, Lewis Ferguson, alle prese con l'infortunio al crociato e offerto a 6. Sempre d'attualità, infine, il nome di Sergej Milinkovic-Savic, che si gioca a 4,5 volte la posta.