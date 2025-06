Juve news: chi sarà il primo marcatore contro il Lipsia? Il parere dei bookies

News Juventus: per i bookmakers Vlahovic sbloccherà il match contro il Lipsia

Questa sera la Juventus sarà di scena alla Red Bull Arena per affrontare il Lipsia nella seconda giornata di Champions League. In attesa del fischio d'inizio, i bookmakers hanno già reso note le quote sul primo marcatore. ScopriamoCi si aspetta una partita spettacolare da entrambe le squadre, che in questo avvio di stagione hanno mostrato un calcio offensivo, creando numerose occasioni da gol. In un contesto così equilibrato, potrebbero essere decisivi i giocatori chiave dei due allenatori.. La quota più elevata nel nostro confronto è offerta da Betsson (6.00), seguito da Snai (5.25) e Sisal (5.00).

Dusan Vlahovic potrebbe avere tutte le carte in regola per sbloccare il match contro il Lipsia, soprattutto dopo la doppietta rifilata al Genoa nell'ultimo turno di campionato. Il Lipsia è una squadra che ama attaccare, ma questo significa che spesso lascia degli spazi dietro. Se la Juventus riuscirà a sfruttare queste opportunità, Vlahovic potrebbe trovarsi nelle condizioni ideali per fare quello che sa fare meglio: buttare la palla in rete.

Lispia-Juventus: gli altri possibili marcatori per i bookies

Oltre a Vlahovic, il primo gol del match potrebbe arrivare anche da altri due giocatori bianconeri che si stanno dimostrando sempre più in forma dopo le ultime partite., che ha già scritto il suo nome sul tabellino dei marcatori in questa Champions League eche, invece, deve ancora trovare la via del gol con la maglia della Juventus. Per l’attaccante turco le quote le troviamo amentre per l’ex centrocampista dell’Atalanta rispettivamente a. Per i padroni di casa, troviamo come favorito, quotato a 5 su Goldbet e 4.50 su Sisal.

Dove scommettere sul 1° marcatore?

