CALCIOMERCATO 02 set 2024 , 16:24 Ultimi aggiornamenti: 26 giu 2025, 13:12

Juve sempre più anti-Inter nelle quote scudetto. Napoli in ripresa, per i bookmaker è emergenza Milan

La Serie A si ferma per la prima sosta del campionato con tre partite giocate e quattro squadre al comando a sette punti: le sorprese Torino e Udinese, la conferma dell'Inter campione d'Italia e la nuova Juventus di Thiago Motta che si candida a principale rivale dei nerazzurri, nonostante lo 0-0 dell'Allianz Stadium contro la Roma. Un duello che si ripete nella lavagna scudetto dei bookmaker dove i ragazzi di Simone Inzaghi si confermano in pole a 1,65 su Snai, dopo la travolgente vittoria per 4-0 contro l'Atalanta. Il ritorno alla vittoria dei bianconeri dopo cinque anni si gioca invece a 3,25. Più indietro, a 7,50, il Napoli di Antonio Conte che, dopo un debutto difficile, sembra essersi messo sulla strada giusta. Paga invece il deludente avvio di campionato il Milan di Paulo Fonseca, proposto a 15, davanti all'Atalanta a 25 e alla Roma a 33. Se il colpo della Lazio vale 41 volte la posta, le imprese di Torino e Udinese sono indicate rispettivamente a 100 e 351.