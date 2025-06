Juve, Soulé vuole la Roma: crolla la quota per il trasferimento in giallorosso

ha detto sì alla. Si sta accendendo nelle ultime ore l’affare legato all’argentino, che ha espresso la volontà di trasferirsi da De Rossi. Laè in procinto di presentare un’offerta alla Juventus e l’accelerata nella trattativa trova conferme nelle quote di Snai , dove il colpo è crollato da 7,50 a 2,50 nel giro di una settimana. Le alternative in quel ruolo sono italiane: resta sempre viva la pista Chiesa, offerto in giallorosso a 2,50, mentre si apre uno spiraglio anche per Matteo Politano, in lavagna a 3. In ottica centravanti, invece, duello En Nesyri-Sorloth: in vantaggio a 2 il marocchino, insegue a 4 il bomber del Villareal; si sale a 5 per il colpo Depay a parametro zero.