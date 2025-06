Juventus, bookmaker sicuri: Koopmeiners sempre più vicino, e nel mirino finisce anche Sancho

Un infortunio gli ha impedito di partecipare acon l'Olanda di Koeman, ma Teunè comunque protagonista fuori dal campo sul fronte calciomercato. Il centrocampista dell'è infatti il nuovo oggetto dei desideri della Juventus di Thiago Motta, dopo i colpi Douglas Luiz e Di Gregorio. Un interesse confermato anche dai bookmaker, con il suo cambio di squadra offerto appena a 1,26. L'allenatore italo-brasiliano non guarda solo alla corte di Gasperini in cerca di rinforzi. Per puntellare il reparto offensivo, l'obbiettivo si sposta oltremanica sull'ala/trequartista inglese Sancho: il suo passaggio in bianconero paga 2,50 per. Il giocatore del Manchester United è reduce da alcune stagioni sottotono, ma si è rivitalizzato negli ultimi sei mesi in prestito in quel Borussia Dortmund che lo aveva lanciato sulla europea. Le alternative di ruolo per i betting analyst sono Berardi del Sassuolo, proposto a 2, o Adeyemi, a 4, tornando sulla pista Dortmund. Per rinforzare la difesa invece il nuovo nome caldo è Todibo del Nizza, indicato a 1,85.