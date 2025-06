Juventus, esterno cercasi: Sancho e Adeyemi in testa nelle quote di mercato

Con Matiasormai è a un passo dal trasferimento alla Roma e la possibile partenza di Federico, non incedibile per Motta e con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, la Juventus cerca innesti per gli esterni offensivi. Per i bookmaker avanza la candidatura di Jadon, tornato al Manchester United dopo il prestito al Borussia Dortmund: un approdo dell’inglese a Torino si gioca a 1,75 su Snai e 1,85 su Sisal (qui la nostra recensione su Sisal ), in vantaggio sul suo ex compagno di squadra, il tedesco Karim Adeyemi offerto tra 2,50 e 3,50. Sullo sfondo prende quota l’opzione Alexis Saelemaekers, a Bologna con Motta lo scorso anno ma di proprietà del Milan, a 4, seguito da Stephan El Shaarawy, che potrebbe fare il percorso inverno a Soulé, a quota 5, con Riccardo Orsolini, anche lui protagonista della qualificazione del Bologna in Champions, a 7,50 volte la posta.