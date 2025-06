Juventus, messaggio all’Inter: ma le quote scudetto sono ancora nerazzurre

Non poteva iniziare meglio l’avventura di Thiago Motta alla. Vittoria, tre gol fatti e nessuno subito, con tanto di “mini-break” sull’Inter, fermata sul pari a Genova. Tuttavia, seppur assottigliata, la distanza nelle quote scudetto resta significativa. Sui nerazzurri restano i favoriti tra 1,70 e 1,80, mentre l’ipotesi bianconera è lievemente calata da 4,50 a 4. Più indietro le altre: il Milan è offerto a 7, con il Napoli, sconfitto pesantemente a Verona, in lavagna a 7,50. Poca fiducia nell’Atalanta nonostante il 4-0 alla prima contro il Lecce. La Dea, alle prese con diverse situazioni di mercato spinose, è proposta a 25 nei principali siti di scommesse sportive , mentre si sale a 30 per la Roma di De Rossi.