Juventus, Motta aspetta ancora rinforzi in attacco: per i bookie Berardi in pole, ma in quota resiste l’opzione Adeyemi

Il netto 3-0 con cui laha sconfitto il Como all’esordio in Serie A rappresenta sicuramente un ottimo inizio per il nuovo corso di Thiago Motta, ma non cancella il fatto che la rosa, a nove giorni dalla chiusura del calciomercato è corta, soprattutto per quanto riguarda il reparto degli esterni offensivi. Per gli esperti diin pole c’è il solito Domenico Berardi, molto vicino alla Vecchia Signora la scorsa estate, e offerto ora a 2,75 mentre è ancora viva, nonostante il muro alzato dal Borussia Dortmund, la pista Karim Adeyemi, visto in bianconero entro fine mercato a 3,50. Sullo sfondo resistono anche le opzioni Stephan El Shaarawy e Alexis Saelemaekers entrambi quotati a 5 volte la posta.