Juventus, per i bookies Giuntoli è un passo dall'acquisto Antonio Silva: le quote calciomercato

Antonio Silva alla Juve? Il parere dei bookies nelle quote calciomercato

La Juventus è sicuramente una delle squadre più attive sul calciomercato, ed è anche vero che è la squadra con maggior necessità di completare la rosa. Dopo gli arrivi di Alberto Costa dal Vitoria Guimaraes e di Kolo Muani dal Psg, non ancora ufficiali, la Vecchia Signora è alla ricerca di uno o forse anche due difensori centrali. Uno dei nomi più discussi è. Il difensore portoghese sarebbe disposto ad approdare in bianconero, ma la Juve deve fare i conti con il Benfica che non vuole cedere il calciatore.Classe 2003, esperienza internazionale, dotato di buona tecnica e velocità. E’ l’identikit perfetto del difensore che sta cercando la Juventus per rimpiazzare Bremer. Giuntoli è al lavoro anche su altri profili come Araujo e Tomori, ma visto le difficoltà per arrivare a quest'ultimi la scelta potrebbe ricadere sul centrale portoghese. Jorge Mendes potrebbe essere un grande alleato dei bianconeri e potrebbe giocare un ruolo importante in questa trattativa. I siti scommesse hanno quotato questa possibile operazione in entrata da parte della Juventus e possiamo trovare la. Secondo i bookies, quindi, l’affare è in discesa e Giuntoli avrebbe in pugno il difensore.Prima di visionare il nostro parere su questa ipotesi di trattativa, ecco due approfondimenti utili:

Il nostro parere su Antonio Silva alla Juventus

La Juventus sta cercando un difensore, e questo ormai è appurato. Ma quale potrebbe essere il difensore giusto da aggiungere alla rosa? Secondo noi, non deve essere un acquisto che vada a rinforzare la rosa solo a livello numerico, ma deve aumentare anche il tasso qualitativo della squadra. I nomi affiancati alla società bianconera sono molteplici e, forse,. Per caratteristiche, per atteggiamento e anche per struttura fisica somiglia molto a Gleison Bremer. In più, è già abituato a giocare partite importanti e a gestire le pressioni.