Pronostico Juventus-PSV con quote, analisi e formazioni

La Juventus porterà a casa i 3 punti. Dopo due partite sotto tono, sono certo che i bianconeri avranno la meglio sugli olandesi nel debutto europeo. Andrea Stefanetti

È tutto pronto per Juventus-PSV, match valido per la prima giornata della nuova edizione della Champions League. Alle ore 18:45, all'Allianz Stadium di Torino, andrà in scena il debutto europeo di Thiago Motta sulla panchina bianconera. Prima di mostrarvi, ecco le quote 1X2 del match proposte da vari operatori:Se siete alla ricerca delle ultime news sulla massima competizione europea, ecco due approfondimenti che potrebbero fare al caso vostro:. La squadra bianconera dispone di una rosa composta da un mix di giovani di grande qualità e calciatori d'esperienza, abituati a giocare grandi competizioni come la Champions League. Dall'altra parte, il PSV cercherà in ogni modo di arginare l’offensiva bianconera e mettere in difficoltà gli avversari.

Juventus PSV Eindhoven quote speciali del match

Pronostici Juventus PSV Eindhoven più interessanti

Consiglio risultato esatto: 1-0 a 8.50 su Betsson

Gol da fuori area quotato a 3.00 su Snai

Dusan Vlahovic primo marcatore di Juventus PSV Eindhoven

Nei seguenti paragrafi, ho selezionato alcune delle quote più interessanti riguardanti la sfida tra Juventus e PSV. Tra i mercati più particolari spiccano quelli legati al risultato esatto, l'assegnazione di calcio di rigore e al primo marcatore dell’incontro.Sulla base delle recenti prestazioni, entrambe le squadre saranno particolarmente attente in fase difensiva, consapevoli della pericolosità dei rispettivi attacchi. Tuttavia, alla fine, saranno i bianconeri a spuntarla e conquistare i tre punti. Il mio consiglio è di puntare su un, superando leggermente Lottomatica, GoldBet e Snai, che offrono tutte una quota di 8.In partite di questo calibro, sono spesso gli episodi e le azioni individuali a determinare l’esito. Considerando la qualità dei tiratori presenti in entrambe le formazioni, suggerisco di puntare su. Le quote per questa scommessa sono particolarmente interessanti: 3.00 su Snai mentre su Lottomatica e GoldBet è fissato a 2.50.A mio giudizio, Dusan Vlahovic sbloccherà la partita. L’attaccante vuole iniziare al meglio la stagione europea e, grazie alla sua qualità e determinazione, è un punto di riferimento per i compagni. La quota di

Dove trovare le migliori quote su Juventus PSV Eindhoven

Abbiamo stilato una lista di siti di scommesse che offrono le. Per scommettere in sicurezza in Italia, è essenziale optare per piattaforme con licenza ADM, che garantiscono affidabilità e vantaggi attraverso bonus scommesse

I precedenti di Juventus PSV Eindhoven

Le probabili formazioni di Juventus PSV Eindhoven

Dove vedere la partita tra Juventus e PSV Eindhoven

La Juventus e il PSV si sono sfidati diverse volte in competizioni europee, con la squadra bianconera che spesso ha prevalso. Un esempio significativo è la fase a gironi della UEFA Champions League 2005-2006, in cui la Juventus ha vinto entrambi gli incontri contro il PSV. Anche in competizioni precedenti, come la Coppa UEFA negli anni '70, i bianconeri sono riusciti a imporsi sui rivali olandesi.Ecco le possibili scelte dei due allenatori:Di Gregorio; Danilo, Gatti, Bremer, Cambiaso; K. Thuram, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All.: Thiago Motta.Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Junior; Tillman, Schouten, Veerman; Lozano, De Jong, Bakayoko. All.: Bosz.Sky trasmetterà in esclusiva 185 delle 203 partite della Champions League 2024-25, tra cui Juventus-PSV Eindhoven. Gli incontri saranno visibili sia in TV sui canali Sky Sport e Sky Calcio, sia in streaming su Sky Go e NOW. Le restanti 18 partite (una per ogni mercoledì) saranno disponibili in esclusiva su Amazon Prime Video, che trasmetterà una partita di una squadra italiana, se qualificata, dalla fase a gironi fino alle semifinali fino alla stagione 2026-27. Contrariamente agli anni passati, non ci saranno più gare delle formazioni italiane in chiaro. TV8, il canale free to air della televisione satellitare, mostrerà solo le sfide più prestigiose tra club stranieri, selezionate di volta in volta da Sky.